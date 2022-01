La Juventus potrebbe essere una delle società più impegnate nel mercato di gennaio. La società bianconera starebbe lavorando a diverse cessioni non solo per alleggerire il monte ingaggi ma anche per agevolare gli acquisti a centrocampo e nel settore avanzato. A tal riguardo si parla del possibile arrivo di Denis Zakaria ma anche di due punte nel caso in cui dovesse concretizzarsi la cessione di Alvaro Morata. Lo spagnolo almeno nei primi giorni di gennaio dovrebbe rimanere alla Juventus ma avrebbe raggiunto un'intesa economica per l'approdo al Barcellona già a gennaio.

La società bianconera però prima di lasciarlo partire vorrebbe acquistare un sostituto. Il preferito sembra essere Mauro Icardi, anche se il Paris Saint Germain non vorrebbe cederlo in prestito con diritto di riscatto, modalità di pagamento gradita dalla società bianconera. Secondo indiscrezioni di mercato, però la Juventus potrebbe acquistare anche Gianluca Scamacca se dovesse partire Alvaro Morata. Sarebbero quindi due gli investimenti nel settore avanzato per la società bianconera. Il giocatore del Sassuolo potrebbe approdare in bianconero in prestito oneroso per circa 5 milioni di euro con obbligo di riscatto a giugno 2023 per circa 35 milioni di euro.

La Juventus potrebbe acquistare Icardi e Scamacca in caso di partenza di Morata a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe effettuare due acquisti importanti nel settore avanzato nel caso in cui dovesse partire Alvaro Morata. Lo spagnolo avrebbe raggiunto l'intesa con il Barcellona per il trasferimento già a gennaio.

I rinforzi che potrebbero arrivare sono Mauro Icardi e Gianluca Scamacca. La Juventus vorrebbe acquistare in prestito con diritto di riscatto l'argentino, in questo modo eviterebbe di impegnarsi a titolo definitivo. Obbligo di riscatto che potrebbe essere inserito nella modalità di pagamento del giocatore del Sassuolo, valutato circa 40 milioni di euro dalla società emiliana.

La Juventus potrebbe acquistarlo in prestito oneroso di 5 milioni di euro più obbligo di riscatto a 35 milioni di euro a giugno 2023.

Il possibile mercato della Juventus

Un investimento quello per Gianluca Scamacca simile a quello effettuato per Manuel Locatelli nel recente Calciomercato estivo da parte della società bianconera. Il centrocampista arrivò proprio dagli emiliani in prestito oneroso con obbligo di riscatto per circa 35 milioni di euro a giugno 2023. Il preferito della società bianconera sembrava essere Dusan Vlahovic, ma il prezzo di mercato di circa 70 milioni di euro stabilito dalla Fiorentina per il giocatore non agevolerebbe il suo approdo nella società bianconera.