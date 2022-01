La Juventus potrebbe effettuare almeno due acquisti durante il mercato di gennaio. L'infortunio di Chiesa potrebbe spingere il club torinese a cercare, per il reparto avanzato, un elemento bravo a creare occasioni ma anche a trovare la via del gol. I bianconeri, d'altronde, finora in Serie A risultano tra le squadre con meno reti all'attivo.

Sarebbero diversi gli attaccanti seguiti dalla Juventus: da Gianluca Scamacca a Dusan Vlahovic fino a Sardar Azmoun, in scadenza di contratto con lo Zenit San Pietroburgo a giugno. Tuttavia, in queste ultime ore la dirigenza della società piemontese starebbe valutando un altro giocatore offensivo, ossia la punta del Brighton Neal Maupay, in scadenza di contratto con la compagine inglese nel giugno del 2023.

Il francese in questa stagione si sta confermando su buoni livelli, infatti con le sue marcature sta contribuendo all'annata convincente del Brighton, attualmente ottavo in Premier League. Maupay ha disputato sin qui nel campionato inglese 17 match, segnando 7 gol e fornendo un assist decisivo. A questi numeri bisogna aggiungere una gara giocata in in FA Cup e un altro gol segnato.

La sua valutazione di mercato sarebbe di circa 20 milioni di euro, ma potrebbe essere rivista in ribasso, trattandosi di un calciatore il cui contratto scadrà nel giugno del 2023.

Il francese Maupay potrebbe essere un'idea per la Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe seguendo Neal Maupay.

Cresciuto nel Nizza, nel 2015 si è trasferito al Saint-Etienne. Ha giocato poi in prestito allo Stade Brestois, quindi è stato ceduto dal Saint-Etienne al Brentford nel 2017. Qui ha disputato due stagioni, per poi passare al Brighton nell'estate del 2019. Ha cominciato quindi la sua terza annata con la squadra allenata da Graham Potter, e si sta affermando come uno dei migliori giocatori.

Per questo motivo non sarà facile acquistarlo a gennaio, a meno che la Juventus non presenti un'offerta da circa 20 milioni di euro.

Tuttavia, il contratto in scadenza nel giugno del 2023 potrebbe ammorbidire la posizione del Brighton che, altrimenti, rischia di veder calare il prezzo del cartellino durante la prossima finestra estiva del mercato.

Il mercato della Juventus: caccia all'attaccante

Il nome di Maupay per il momento viene accostato alla Juventus soltanto dalla stampa straniera. Nel frattempo, si continua a parlare di un probabile arrivo alla corte di Allegri di Sardar Azmoun o di Dusan Vlahovic. Le recenti dichiarazioni di Commisso lasciano intendere che il giocatore della Fiorentina potrebbe essere ceduto già a gennaio.

La Juventus potrebbe provare ad intavolare una trattativa con la Viola solo sulla base di un prestito con la quota del riscatto spalmata su più stagioni.