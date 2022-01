La Juventus potrebbe essere una delle società più impegnate sul mercato in questi ultimi giorni di gennaio. Dopo l'arrivo di Vlahovic, la società bianconera potrebbe rinforzarsi con un centrocampista di qualità che possa migliorare l'impostazione di gioco dei bianconeri. Molto dipenderà dalle cessioni: se dovesse partire qualche giocatore la Juventus valuterebbe l'arrivo di un centrocampista. A tal riguardo i rumors di mercato hanno parlato spesso di un interesse per Denis Zakaria e per Nahitan Nandez. Nelle ultime ore però la società bianconera sarebbe al lavoro per un altro giocatore che potrebbe migliorare il centrocampista della Juventus.

Parliamo di Frenkie De Jong, giocatore che sarebbe considerato cedibile dal Barcellona. La società catalana vorrebbe Alvaro Morata, ma prima dovrà cercare di vendere Dembélé, in scadenza di contratto a giugno e per il quale si parla di un interesse concreto del Chelsea. Se dovesse partire il francese allora in blaugrana potrebbe arrivare Morata, a quel punto la Juventus potrebbe volere il centrocampista Frenkie De Jong. L'olandese potrebbe approdare nella società bianconera in prestito con diritto di riscatto a giugno.

Rumors di mercato fra Morata e De Jong

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Barcellona e la Juventus in questi ultimi giorni di mercato potrebbero effettuare un'operazione di mercato che riguarderebbe da una parte il centrocampista Frenkie De Jong e dall'altra Alvaro Morata.

L'olandese approderebbe nella società bianconera in prestito con diritto di riscatto per circa 40 milioni di euro a giugno.

Diverso è il discorso per lo spagnolo, che attualmente è in prestito alla Juventus dall'Atletico Madrid con diritto di riscatto del cartellino per circa 35 milioni di euro. Di conseguenza se lo "scambio" di mercato si dovesse concretizzare il Barcellona dovrà evidentemente trovare un'intesa con la società proprietaria del cartellino dello spagnolo, ossia l'Atletico Madrid.

A quel punto la società blaugrana dovrebbe alleggerire il proprio monte ingaggi e in uscita ci potrebbe essere proprio De Jong, che piacerebbe appunto al club bianconero con un prestito con diritto di riscatto, da definire poi in estate.

Il mercato in uscita della Juventus

Il centrocampista De Jong, in caso di arrivo alla Juventus, ritroverebbe il suo ex compagno all'Ajax e attuale compagno in nazionale olandese Matthijs De Ligt.

Fra l'altro i due sono grandi amici essendo cresciuti insieme nell'Ajax.

La Juventus potrebbe inoltre effettuare altre cessioni oltre a quella di Morata negli ultimi giorni di mercato. Oltre a Ramsey potrebbe partire uno fra Arthur Melo e Bentancur, che piacciono a diverse società inglesi. Il brasiliano potrebbe trasferirsi in prestito all'Arsenal, mentre il centrocampista uruguaiano piace all'Aston Villa e potrebbe essere venduto per circa 20 milioni di euro.