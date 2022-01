Una delle delusioni di questa stagione della Juventus potrebbe essere Alex Sandro. Il brasiliano sembra un giocatore diverso rispetto a quello ammirato nelle prime stagioni in bianconero. Tanti errori difensivi, poca efficacia in fase offensiva, il brasiliano è finito in panchina in tanti match in questa stagione. Anche negli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Sampdoria, nonostante il successo per 4 a 1 dei bianconeri, non ha fornito una prestazione ideale. Il gol dei liguri segnato da Conti arriva proprio per un errore difensivo. Per questo un suo addio a giugno è una possibile concreta, anche in considerazione del fatto che va in scadenza di contratto nel 2023.

Una sua eventuale partenza a fine stagione potrebbe garantire una somma importante da investire sul mercato oltre un risparmio di circa 6 milioni di euro a stagione sul monte ingaggi. Le ultime notizie di mercato però parlano anche della possibilità che il brasiliano lasci la Juventus già a gennaio. A volere il giocatore sarebbe il Barcellona, alla ricerca di un terzino di qualità e d'esperienza. Il brasiliano potrebbe rilanciarsi in un campionato ed in una società importante come quella catalana.

Il brasiliano Alex Sandro potrebbe trasferirsi in prestito al Barcellona

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Alex Sandro potrebbe trasferirsi al Barcellona a gennaio. Il brasiliano potrebbe essere ceduto in prestito con diritto di riscatto da parte della società catalana.

Attualmente gli spagnoli non possono effettuare investimenti importanti considerando l'attuale situazione economica societaria. Un eventuale trasferimento di Alex Sandro garantirebbe alla Juventus un risparmio sul monte ingaggi ma darebbe la possibilità anche di rivalutare il prezzo del cartellino del brasiliano. Se infatti dovesse disputare una seconda parte di stagione importante la sua valutazione di mercato incrementerebbe e potrebbe essere ceduto per una somma importante a giugno.

Allegri potrebbe schierare Pellegrini titolare sulla fascia sinistra ma anche De Sciglio, che sta dimostrando di essere un giocatore utile perché può giocare su entrambi le fasce difensive.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe effettuare altre cessioni a gennaio. Il principale indiziato a lasciare la società bianconera è Aaron Ramsey, che piace a diverse società inglesi.

Se dovesse partire, la società bianconera potrebbe rinforzare il centrocampo con un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e a garantire fisicità. Piace Denis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione. Come punta si valuta un altro giocatore che ha un'intesa contrattuale fino a giugno, Sardar Azmoun, punta dello Zenit San Pietroburgo.