La Juventus è al lavoro in questi giorni per cercare di rinforzare una rosa che ha bisogno di almeno un centrocampista e di una punta. Centrocampisti che potrebbero diventare due nel caso in cui partissero sia Aaron Ramsey che Arthur Melo. Per il gallese si parla di un possibile trasferimento in Inghilterra. Anche il brasiliano piace ad una società inglese, l'Arsenal. La Juventus potrebbe lasciarlo partire in prestito fino a giugno 2023 con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo al verificarsi di obiettivi facili da raggiungere. In questo modo la società bianconera avrebbe la disponibilità economica per acquistare un giocatore importante per il centrocampo.

Potrebbe essere Frenkie de Jong il rinforzo ideale per la società bianconera, soprattutto se il Barcellona dovesse lasciarlo partire in prestito con riscatto. L'olandese potrebbe arrivare in prestito fino a giugno 2023 con riscatto per circa 40 milioni di euro. La società catalana lo lascerebbe partire non solo per motivi economici ma anche perché in queste stagioni sono cresciuti diversi talenti che diventeranno gradualmente i riferimenti del centrocampo, su tutti Pedro e Gavi.

La Juventus potrebbe portare a Torino de Jong a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus se dovesse partire Arthur Melo potrebbe portare a Torino Frenkie de Jong. Si parla in questi giorni del possibile trasferimento del centrocampista brasiliano all'Arsenal.

La società bianconera potrebbe lasciarlo partire in prestito con diritto di riscatto che possa diventare obbligo. In questo modo avrebbe la disponibilità economica per acquistare il centrocampista olandese, valutato circa 40 milioni di euro dal Barcellona. Sarebbe un investimento importante che migliorerebbe in qualità il centrocampo bianconero, che in questa stagione sta avendo problematiche nell'impostazione di gioco.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La Juventus potrebbe acquistare due centrocampisti nel caso in cui partissero sia Ramsey che Arthur Melo. Potrebbe essere Denis Zakaria uno dei rinforzi di gennaio.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare anche una punta nel mercato di gennaio. Si è parlato molto in questi giorni del possibile arrivo di un giocatore in prestito.

La società bianconera non vorrebbe spendere somme importanti a gennaio a meno che riuscisse ad anticipare l'arrivo di una punta giovane e di qualità. A tal riguardo le ultime indiscrezioni di mercato confermano il possibile acquisto da parte della Juventus di Dusan Vlahovic. La società potrebbe inserire come contropartita tecnica il centrocampista Dejan Kulusevski e una somma di circa 35 milioni di euro.