La Juventus potrebbe essere una delle società più impegnate per il mercato in questi ultimi giorni di gennaio. Dopo Vlahovic la società bianconera potrebbe effettuare un acquisto importante a centrocampo oltre ad uno nel settore avanzato. Molto dipenderà dalle cessioni, a tal riguardo i principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Aaron Ramsey, Arthur Melo, Rodrigo Bentancur, Kaio Jorge e Kulusevski. Proprio lo svedese potrebbe essere ceduto in prestito, a confermarlo Rudy Galetti. Il giornalista sportivo sul suo account ufficiale di Twitter ha dichiarato che lo svedese è stato offerto anche al Milan in prestito.

Il centrocampista gradirebbe un eventuale trasferimento nella società rossonera non solo perché avrebbe possibilità di raccogliere più minutaggio ma anche perché giocherebbe con il suo compagno di nazionale e esempio sportivo Zlatan Ibrahimovic. L'eventuale arrivo di Kulusevski al Milan potrebbe dipendere da una cessione sulla trequarti, a tal riguardo potrebbe essere Castillejo a lasciare la società rossonera negli ultimi giorni di mercato.

Il giornalista sportivo Galetti ha parlato di Kulusevski

''Kulusevski è stato offerto al Milan. La destinazione è gradita al centrocampista, per lui sarebbe un sogno giocare con Ibrahimovic''. Questo il post pubblicato da Rudy Galetti in riferimento al possibile trasferimento del centrocampista Dejan Kuluvevski dalla Juventus al Milan in questi ultimi giorni di mercato.

La società bianconera lo lascerebbe partire in prestito anche perché avrebbe la possibilità di raccogliere più minutaggio. Di conseguenza potrebbe rivalutarsi anche il suo prezzo di mercato, diminuito negli ultimi mesi per le prestazioni non ideali del portoghese alla Juventus. Nel 4-2-3-1 Kulusevski potrebbe giocare a supporto della punta ma anche sulla fascia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro in questi ultimi giorni di mercato per acquistare un centrocampista. L'eventuale partenza di Kulusevski agevolerebbe l'investimento anche se sarà importante cercare di alleggerire ulteriormente il centrocampo. A tal riguardo si parla della possibile partenza di Rodrigo Bentancur, che potrebbe trasferirsi all'Aston Villa per circa 20 milioni di euro.

Per quanto riguarda gli acquisti piace molto Denis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione e per questo potrebbe arrivare a prezzo vantaggioso. Altro nome gradito dalla Juventus è quello di Nahitan Nandez, che il Cagliari potrebbe cedere in prestito con diritto di riscatto per circa 17 milioni di euro. Un investimento importante che migliorerebbe la qualità del centrocampo bianconero. Inoltre l'uruguaiano ha dimostrato di essere bravo anche a finalizzare le azioni.