La Juventus, in queste ore, si sta preparando in vista della gara di campionato contro il Napoli del 6 gennaio. Per questa partita i bianconeri avranno alcune defezioni, a cominciare da Giorgio Chiellini, Arthur e Carlo Pinsoglio che sono risultati positivi al Covid. Oltre a loro mancherà anche Danilo, che è in fase di recupero. Ma per Massimiliano Allegri c'è qualche preoccupazione anche per le condizioni di Leonardo Bonucci. Il numero 19 juventino, nei giorni scorsi, ha sentito un fastidio alla coscia sinistra e per questo motivo è stato sottoposto ad accertamenti che non hanno evidenziato lesioni muscolari.

Adesso la Juventus monitorerà quotidianamente le condizioni di Bonucci. Il difensore resta comunque in dubbio per la gara contro il Napoli. Infatti, la Juventus potrebbe decidere di non rischiare il suo numero 19 per averlo al top in Supercoppa.

La Juventus prepara la ripartenza

Per la Juventus l'inizio del 2022 sarà ricco di tanti impegni. Infatti, i bianconeri il 6 gennaio saranno in campo per affrontare il Napoli, dopodiché saranno in calendario le sfide contro Roma, Inter, Udinese, Sampdoria e Milan. Le gare contro i nerazzurri e blucerchiati saranno rispettivamente valide per la Supercoppa e la Coppa Italia.

Per arrivare al meglio a queste sfide Massimiliano Allegri spera di avere a disposizione la maggior parte dei giocatori.

Ultimamente, però, la situazione dei contagi legati al Covid è in peggioramento e anche le squadre di calcio stanno facendo i conti con nuove positività: la Juventus ha riscontrato tre casi dopo le vacanze, perciò Allegri deve rinunciare a Pinsoglio, Arthur e Chiellini. Con l'assenza del numero 3 juventino, il tecnico livornese ha gli uomini contati in difesa e nelle ultime ore, come detto, anche Bonucci deve fare i conti con un piccolo fastidio muscolare.

Dunque, per la gara contro il Napoli, Allegri pare avere una sola certezza in difesa ed è De Ligt. Qualora Bonucci non dovesse farcela, al fianco dell'olandese dovrebbe giocare Rugani.

Le buone notizie, invece, arrivano da Federico Chiesa e Paulo Dybala che hanno ripreso ad allenarsi in gruppo, ma resta da capire se entrambi saranno titolari contro i partenopei oppure no.

Inoltre, Allegri dovrà capire se potrà affidarsi a Morata, che potrebbe essere distratto dalle voci di mercato. Dunque, in attacco il tecnico livornese potrebbe affidarsi a Federico Bernardeschi e a Moise Kean, inoltre potrebbe decidere all'ultimo chi schierare come prima punta. Ma non è da escludere nemmeno un 4-4-2 con Chiesa a destra e Bernardeschi a sinistra.

Il programma del 4 gennaio

La Juventus proseguirà la preparazione anche nella giornata di domani, martedì 4 gennaio.

La squadra svolgerà una seduta mattutina e nell'occasione Allegri entrerà ancora più nei dettagli tattici, visto che mancheranno due giorni al match contro il Napoli.