La Juventus ha ottenuto un'importante vittoria contro il Bologna in campionato. Tre punti che permettono ai bianconeri di consolidarsi a -6 dal quarto posto dell'Atalanta, che ha perso 4 a 1 contro la Roma. Attualmente a 31 punti ci sono Fiorentina, Roma e proprio la Juventus. Il match contro il Cagliari sarà importante per cercare di diminuire la distanza dai primi quattro posti e prepararsi al meglio per i match importanti di gennaio contro Napoli, Roma e Milan. I bianconeri hanno dimostrato con il Bologna di essere una squadra di qualità, in particolar modo notevoli le prestazioni di Bernardeschi, De Ligt e Morata, lo spagnolo è stato autore del primo gol, il secondo è stato di Cuadrado.

Buona la prestazione anche di Moise Kean, che ha giocato sulla fascia dando un ottimo supporto in fase difensiva. Meno incisivo invece nel settore offensivo. Particolarmente critico nei confronti del giocatore italiano è stato il presidente dei Piccoli Azionisti della Juventus Paolo Icardi. Ospite a Top Calcio 24, ha dichiarato che andrebbe tolto lo stipendio a Moise Kean per il fatto che a sua detta non avrebbe corso contro il Bologna dimostrando di non essere un atleta.

Paolo Aicardi ha parlato di Moise Kean

"Fossi nella Juventus toglierei lo stipendio a Moise Kean. Può capitare di non essere in forma e di giocare male, ma se in campo nemmeno corri non sei un atleta e non meriti di essere pagato".

Queste le dichiarazioni di Paolo Aicardi, presidente dei Piccoli Azionisti della Juventus. Ospite a Top Calcio 24 non ha utilizzato parole dolci nei confronti della punta bianconera, che a sua detta non avrebbe dimostrato di essere un atleta perché ha non ha corso. Proprio per questo secondo Icardi gli andrebbe tolto lo stipendio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In questo inizio di stagione Kean non sta dando un grande contributo nei gol, in 17 partite disputate fra Champions League e campionato ha segnato appena 3 gol. Un problema quello delle reti segnate che riguarda tutto il settore avanzato.

L'altra punta Morata ha disputato 22 partite segnando sette gol e fornendo tre assist decisivi ai suoi compagni.

Dybala ne ha segnati otto in 17 partite, con quattro assist. Manca evidentemente un giocatore come Cristiano Ronaldo, che la scorsa stagione realizzò più di 30 gol. Per questo a gennaio potrebbe arrivare un acquisto nel settore avanzato.

Il mercato della Juventus

La Juventus difficilmente effettuerà investimenti importanti a meno che dovesse riuscire a cedere qualche giocatore. Potrebbe essere Anthony Martial il rinforzo per il settore avanzato. Il giocatore francese potrebbe lasciare il Manchester United in prestito con diritto di riscatto. Sarebbe un acquisto ideale per Allegri.