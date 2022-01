La Juventus, questa sera 6 dicembre, sarà in campo per affrontare il Napoli. I bianconeri, infatti, si presenteranno all'Allianz Stadium anche se ancora non si sa con certezza se effettivamente si giocherà. Il Napoli ha alcuni casi di Covid all'interno del gruppo squadra e per questo motivo non è da escludere che l'Asl di Torino possa bloccare gli azzurri. Il club partenopeo, ieri 5 gennaio, ha avuto il via libera dell'azienda sanitaria locale per poter viaggiare direzione Piemonte. Durante il viaggio il Napoli ha scoperto che tre dei suoi convocati ovvero Lobotka, Zielinski Rrahmani dovevano restare in quarantena poiché non hanno la terza dose di vaccino.

Dunque, questi tre giocatori adesso sono in quarantena a Torino e con la Juventus non dovrebbero giocare. Per quanto riguarda la formazione dei bianconeri, invece, ci sono alcune novità e la più grande è rappresentata dal rientro tra i titolari di Federico Chiesa.

Assenze importanti per la Juventus

La Juventus, nel match contro il Napoli, non avrà diversi giocatori in particolare non potrà contare su tre pilastri ovvero Danilo, Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. Oltre a loro mancherà anche Carlo Pinsoglio, Kaio Jorge e Luca Pellegrini. Mentre Arthur, nella giornata di ieri, è risultato negativo al tampone e ha potuto riaggregarsi alla squadra che si trovava al JHotel. Dunque, Massimiliano Allegri, in difesa, avrà gli uomini contati.

Davanti a Wojciech Szczesny agiranno Juan Cuadrado, Daniele Rugani, Matthijs De Ligt e Alex Sandro. Il numero 24 juventino prenderà il posto di Bonucci mentre sulla sinistra ci sarà il ritorno dell'esterno brasiliano che prenderà il posto di Luca Pellegrini. Quest'ultimo sarà assente poiché in settimana ha avuto un attacco influenzale che gli ha impedito di allenarsi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A centrocampo, invece, c'è qualche piccolo dubbio. Le certezze sono Manuel Locatelli e Weston McKennie mentre resta da capire chi completerà il reparto. Al momento, Adrien Rabiot sembra favorito rispetto a Rodrigo Bentancur. In ogni caso il dubbio verrà risolto solo nelle prossime ore.

La Juventus ritrova anche Dybala

La Juventus, per la gara contro il Napoli, ritroverà Paulo Dybala e Federico Chiesa. Entrambi sono reduci da problemi fisici e per questo motivo solo uno sarà in campo dal primo minuto.

Massimiliano Allegri ha scelto di affidarsi a Federico Chiesa mentre Paulo Dybala partirà dalla panchina. Il numero 22 juventino agirà nel tridente con Alvaro Morata e Federico Bernardeschi. Ogni dubbio di formazione, però, verrà risolto solo dopo la riunione tecnica di questo pomeriggio.

La probabile formazione della Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata, Bernardeschi.