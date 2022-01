La Juventus è attesa da un finale di mercato di gennaio molto interessante. Nonostante Allegri continui a dichiarare che la rosa attualmente a disposizione non subirà modifiche, la società bianconera sarebbe pronta a regalare due acquisti al tecnico toscano. L'infortunio di Chiesa dovrebbe agevolare l'arrivo di un giocatore nel settore avanzato. Si è parlato del possibile arrivo alla Juventus di Sardar Azmoun, in scadenza di contratto con lo Zenit San Pietroburgo a giugno. Piacciono anche altre punte, fra queste Scamacca e Vlahovic, difficile però che i due possano lasciare a gennaio rispettivamente il Sassuolo e la Fiorentina.

La Juventus dovrebbe acquistare anche un centrocampista, soprattutto se si dovesse concretizzare la cessione di Aaron Ramsey. Il gallese piace a diverse società inglesi, la sua partenza garantirebbe un risparmio di circa 7 milioni di euro netti a stagione. Al suo posto secondo diversi giornali sportivi potrebbe arrivare Denis Zakaria, centrocampista in scadenza di contratto a fine stagione che ha recentemente dichiarato di essere pronto per una nuova esperienza professionale da giugno. Se però dovesse arrivare un'offerta a gennaio potrebbe anticipare la sua partenza.

Zakaria potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe pronta ad acquistare un centrocampista.

Molto dipenderà dalla partenza di Aaron Ramsey, con il gallese che piace a diverse società inglesi. Fra i giocatori graditi da Allegri per rinforzare la rosa bianconera ci sarebbe Denis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione. Proprio per questo potrebbe arrivare a prezzo agevolato. Il classe 1996 sarebbe un rinforzo importante perché bravo nell'impostazione di gioco, garantisce anche equilibrio al centrocampo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il suo arrivo potrebbe agevolare lo spostamento di Locatelli come mezzala, in un ruolo in cui il classe 1998 ha dimostrato anche di saper realizzare gol. Lo dimostra quello contro la Roma nell'ultima giornata di campionato, quando Allegri ha schierato Arthur Melo davanti alla difesa spostando Locatelli nel ruolo di centrocampista da inserimento

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe regalarsi un grande acquisto già a gennaio.

Le dichiarazioni di Commisso in una recente intervista al Financial Times lasciano intendere che Dusan Vlahovic potrebbe lasciare la Fiorentina già a gennaio. La società toscana vorrebbe vendere il giocatore perché andrà in scadenza di contratto a giugno 2023 e a fine stagione il prezzo potrebbe diminuire. La società bianconera potrebbe considerare l'acquisto di Vlahovic se la Fiorentina lo cedesse in prestito con riscatto in diverse stagione.