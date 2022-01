La Juventus potrebbe effettuare un sola cessione a gennaio. Come dichiarato dal tecnico Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di presentazione del match contro il Napoli, Aaron Ramsey dovrebbe essere il giocatore a lasciare la società bianconera. Il gallese potrebbe trasferirsi al Newcastle, la società inglese recentemente è stata acquistata da un fondo saudita e non avrebbe problemi a garantire l'ingaggio da 7 milioni di euro a stagione che attualmente guadagna nella Juventus.

Intanto in casa juventina si è parlato nelle ultime settimane del possibile arrivo di un centrocampista che possa garantire equilibrio ed impostazione di gioco.

Il preferito della società bianconera sembrerebbe essere Denis Zakaria, ma il nazionale svizzero potrebbe arrivare eventualmente a parametro zero a giugno, essendo in scadenza di contratto. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, invece, la Juventus potrebbe decidere di non acquistare un sostituto del centrocampista gallese. Di conseguenza anche per la seconda parte della stagione dovrebbe essere confermata tutta la rosa bianconera, con l'unica partenza di Ramsey.

Ramsey potrebbe trasferirsi al Newcastle a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe cedere Aaron Ramsey a gennaio ma non sostituirlo. Si parla di un interesse concreto del Newcastle per il centrocampista gallese, che come dichiarato da Allegri è considerato cedibile.

La Juventus potrebbe non effettuare acquisti a gennaio, nonostante l'eventuale partenza del gallese, anche se - secondo i giornali sportivi spagnoli - il tecnico del Barcellona Xavi avrebbe contattato Morata. Nonostante Allegri abbia confermato la permanenza dello spagnolo almeno fino a fine stagione, la società catalana vorrebbe acquistarlo negli ultimi giorni di mercato.

Prima però dovrà alleggerire la rosa, cedendo soprattutto quei giocatori che hanno un ingaggio importante.

L'eventuale partenza di Morata potrebbe concretizzarsi solo se la Juventus dovesse trovare un sostituto di qualità in attacco.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire Alvaro Morata se riuscisse a ingaggiare a gennaio il centravanti del Paris Saint Germain Mauro Icardi.

Molto dipenderà dalla società francese e dalla volontà di lasciar partire l'argentino in prestito con diritto di riscatto, modalità di pagamento gradita dalla società bianconera.

A giugno poi potrebbe arrivare il giocatore del Sassuolo Gianluca Scamacca. La Juventus potrebbe incontrare a breve la società emiliana per cercare di acquistare già adesso il giocatore per averlo poi nella rosa bianconera da giugno. La sua valutazione di mercato è di circa 35 milioni di euro: Scamacca piace anche a Milan e Inter.