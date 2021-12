La Juventus disputerà la sua ultima partita del 2021 contro il Cagliari. Una possibile vittoria contro i sardi (che arrivano dalla pesante sconfitta contro l'Udinese per 4 a 0 in terra isolana) significherebbe confermarsi dopo la bella vittoria contro il Bologna. Attualmente il quarto posto è distante sei punti, di conseguenza per i bianconeri sarebbe importante ottenere un successo all'Allianz Stadium. A gennaio ci saranno match impegnativi contro Napoli, Roma e Milan che ci diranno se la Juventus di Allegri sarà migliorata rispetto ad un inizio di stagione difficile.

Gennaio sarà un mese importante anche per il mercato, con la società bianconera che potrebbe essere una delle protagoniste. Soprattutto per quanto riguarda le cessioni, lo stesso amministratore delegato Maurizio Arrivabene nel prepartita di Bologna-Juventus ha dichiarato che non ci saranno acquisti importanti per la società bianconera. A proposito di cessioni, uno dei principali indiziati a lasciare la società bianconera a gennaio sarebbe Aaron Ramsey. Il gallese potrebbe rescindere il contratto, ci sono diverse società inglesi interessate al suo acquisto. Fra queste anche il Newcastle, acquistata qualche mese da un fondo saudita che potrebbe investire in maniera importante sul mercato.

Il centrocampista Ramsey potrebbe approdare al Newcastle a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il centrocampista della Juventus Aaron Ramsey potrebbe approdare al Newcastle durante il mercato di gennaio. Il gallese potrebbe rescindere il contratto e diventare un nuovo giocatore della società inglese, che potrebbe essere una delle protagoniste del calcio inglese ed europeo in futuro.

È stata acquistata qualche mese da un fondo saudita ed è attualmente una tra le società più ricche del calcio europeo. A parlare del possibile approdo di Ramsey al Newcastle di recente è stato anche l'ex compagno di squadra all'Arsenal Jack Wilshere, che ha sottolineato che il gallese potrebbe rivelarsi un rinforzo importante.

Inoltre, anche per il giocatore sarebbe un trasferimento ideale perché andrebbe a giocare in una società che nei prossimi anni potrebbe lottare per i primi posti del campionato inglese e per vincere competizioni europee.

Il possibile mercato della Juventus

L'eventuale partenza di Ramsey insieme a quella di Arthur Melo potrebbe portare la Juventus ad acquistare a gennaio un centrocampista e una punta. A tal riguardo si parla di un possibile interesse per Denis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione. Il suo prezzo di mercato è di circa 20 milioni di euro, piace molto anche Gianluca Scamacca, valutato circa 30 milioni e che potrebbe lasciare in prestito con diritto di riscatto il Sassuolo.

Nelle ultime ore si parla anche di un possibile interesse per Martial, che ha un prezzo di circa 40 milioni di euro ma che come l'italiano potrebbe essere ceduto dal Manchester United in prestito con diritto di riscatto.