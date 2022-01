La Juventus potrebbe concretizzare diverse cessioni a gennaio. La società bianconera potrebbe alleggerire il monte ingaggi lasciando partire soprattutto quei giocatori che non sarebbero considerati utili per il presente e per il futuro. Fra questi spiccano i vari Aaron Ramsey e Arthur Melo, che hanno un ingaggio importante. Difficile per loro una partenza a titolo definitivo, per questo se dovesse arrivare un'offerta importante per altri giocatori bianconeri la Juventus potrebbe considerarla. Fra quelli che hanno più mercato della rosa bianconera spicca sicuramente Dejan Kulusevski, per il quale si è parlato di recente di un interesse concreto dell'Arsenal e del Tottenham.

A queste si sarebbe aggiunto anche il West Ham, la Juventus però valuta il cartellino del centrocampista svedese circa 40 milioni di euro. La società inglese potrebbe offrire come contropartita tecnica il centrocampista croato Nikola Vlasic, arrivato nel recente Calciomercato estivo per circa 30 milioni di euro dal Cska Mosca. Il classe 1997 non ha inciso come ci si aspettava per questo potrebbe essere offerto alla Juventus per Kulusevski.

Possibile scambio di mercato fra Kulusevski e Vlasic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il West Ham potrebbe offrire il cartellino del centrocampista croato Nikola Vlasic per Dejan Kulusevski. Uno scambio di mercato che sarebbe alla pari considerando il prezzo di mercato simile dei due giocatori.

Entrambi non hanno inciso come ci si aspettava nelle loro rispettive società, segnando appena un gol ciascuno dopo metà stagione. Per questo un eventuale scambio di mercato potrebbe essere utile ad entrambi per cercare di rilanciarsi in un'altra società. Vlasic si adatterebbe al 4-2-3-1 di Allegri e potrebbe essere schierato in tutti i ruoli della trequarti.

Il mercato della Juventus

Le indiscrezioni in merito al possibile scambio di mercato fra Kulusevski e Vlasic non trovano particolari conferme fra i giornali sportivi italiani. Difficile pensare che la società bianconera possa lasciar partire lo svedese in uno scambio di mercato. Potrebbe accettare un'offerta cash per il centrocampista, che sarebbe utile per l'acquisto di una punta di qualità.

A tal riguardo si parla di un interesse concreto della Juventus per Gianluca Scamacca, anche se il Sassuolo vorrebbe tenerlo almeno fino a giugno. Si parla di una possibile offerta della società bianconera per il giocatore in prestito oneroso di circa 5 milioni di euro più obbligo di riscatto a giugno 2023 a circa 35 milioni di euro.