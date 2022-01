Dopo la sconfitta subita contro l'Inter in Supercoppa italiana, la Juventus vuole immediatamente riscattarsi in campionato. All'Allianz Stadium questo sabato 15 gennaio alle ore 20:45 arriva l' Udinese e la formazione di Allegri non può più permettersi ulteriori passi falsi. Bonucci sarà indisponibile, in attacco spazio a Dybala e Morata con Kulusevski.

La partita sarà trasmessa in diretta sull'emittente Dazn.

All'Allianz Stadium arriva l'Udinese

La Juventus, reduce dalla sconfitta contro l' Inter per 2-1 ai supplementari nella sfida di Supercoppa Italiana, cerca l' immediato riscatto in campionato.

All' Allianz Stadium arriva l' Udinese di Cioffi, reduce dalla sconfitta interna per 6-2 contro l'Atalanta.

Allegri intanto perde nuovamente Bonucci: il difensore ha accusato un problema muscolare e dovrebbe tornare nell' arco di 20 giorni. Danilo ancora non è a disposizione, sono recuperati invece Dybala e Chiellini.

In casa Juventus sono molti i dubbi di formazione, mentre si attendono le prime mosse ufficiali dal calciomercato di gennaio, il quale può dare certamente un aiuto soprattutto per trovare un nuovo attaccante per sostituire l'infortunato Chiesa (per lui la stagione è finita).

La gara contro l'Udinese sarà molto probabilmente l'occasione di rivedere in campo da titolare Paulo Dybala, l'argentino deve riscattarsi dall'opaca prestazione contro l'Inter (peraltro per la "Joya" ci sarebbero dubbi relativi al rinnovo, con alcune indiscrezioni che parlano di una mancata intesa per il prolungamento fino al 2026 coi bianconeri).

Contro l'Udinese in attacco con Dybala e Morata supportati da Kulusevski

Per la Juventus nella sfida contro i friulani in porta tornerà Szczesny, mentre sulle corsie difensive agiranno Pellegrini e Cuadrado, il colombiano ha scontato la squalifica in Supercoppa e torna a disposizione, così come De Ligt, che sarà affiancato da Rugani.

A centrocampo spazio a Locatelli con McKennie e Bentancur, il tridente offensivo sarà probabilmente composto da Kulusevski, Dybala e Morata. Kean partirà dalla panchina, per lui potrebbe esserci spazio nel corso del secondo tempo, così come per Bernardeschi, quest'ultimo autore di una buona prestazione contro l' Inter.

La probabile formazione della Juventus: Szczesny, Pellegrini, De Ligt, Rugani, Cuadrado, Locatelli, McKennie, Bentancur, Kulusevski, Dybala, Morata.