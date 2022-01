La Juventus è attesa da settimane importanti non solo per il calcio giocato ma anche per il mercato. La società bianconera potrebbe rinforzare la rosa con un centrocampista ed una punta, soprattutto se dovessero partire Aaron Ramsey e Arthur Melo. Un giocatore per il settore avanzato dovrebbe arrivare a causa dell'infortunio di Chiesa, che non potrà più giocare nella stagione attuale. Sono diversi i nomi avvicinati alla Juventus e secondo diversi giornali sportivi la società bianconera potrebbe acquistare una punta centrale considerando che Morata e Kean potrebbero sostituire nel ruolo il centrocampista infortunato.

Nelle ultime ore però arrivano notizie di mercato in merito ad un possibile interesse della società bianconera per un giocatore simile a Federico Chiesa.

Ci riferiamo a Adama Traoré centrocampista spagnolo del Wolverhampton che in questa stagione non sta avendo un rendimento ideale. Ad agevolare una sua possibile cessione è il contratto in scadenza a giugno 2023. Se fino a qualche mese la sua valutazione di mercato era di circa 40 milioni di euro, attualmente potrebbe lasciare la società inglese per circa 30 milioni di euro. La Juventus potrebbe valutare anche l'inserimento di una contropartita tecnica gradita agli inglesi. Potrebbe essere Adrien Rabiot, che ha più o meno la stessa valutazione di mercato di Adama Traoré.

Possibile scambio di mercato fra Rabiot e Traoré

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Adama Traoré a gennaio. Il centrocampista spagnolo sarebbe considerato un rinforzo ideale per la fascia di centrocampo e potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto a 30 milioni di euro. La società bianconera potrebbe offrire il cartellino di Rabiot in uno scambio di mercato con la società inglese.

La valutazione di mercato dei due giocatori è simile. La cessione del francese alleggerirebbe molto il monte ingaggi considerando che guadagna circa 7 milioni di euro a stagione. Traoré invece attualmente ha uno stipendio di circa 4 milioni di euro a stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare anche un centrocampista nel mercato di gennaio, soprattutto se dovessero partire Aaron Ramsey e Arthur Melo.

Giocatori che piacciono a diverse società inglesi, a tal riguardo si parla di un interesse concreto dell'Arsenal per il centrocampista brasiliano. La società bianconera potrebbe valutare una sua partenza ma non in prestito. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro. Se dovessero partire, la società bianconera potrebbe acquistare il centrocampista Denis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione.