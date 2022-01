La Juventus è al lavoro negli ultimi giorni per cercare di rinforzare una rosa che ha bisogno di acquisti di qualità, soprattutto dopo l'infortunio di Chiesa. La società bianconera starebbe valutando l'innesto di un centrocampista e di una punta. Molto dipenderà dalle cessioni, il principale indiziato a lasciare la società bianconera a gennaio è Aaron Ramsey. Da febbraio ci sarà molto lavoro per la società per quanto riguarda le situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza a fine stagione. Fra questi spicca sicuramente Paulo Dybala, l'argentino come dichiarato in una recente intervista dall'amministratore delegato Maurizio Arrivabene dovrà meritarsi la permanenza nella società bianconera.

Attualmente la volontà delle parti sembra essere quella di proseguire insieme ma se non dovesse arrivare l'intesa economica il giocatore lascerebbe la Juventus a parametro zero a giugno. Per questo si starebbe già valutando il possibile sostituto dell'argentino. Due i giocatori che piacciono alla Juventus per garantire qualità e gol al settore avanzato: il centrocampista della Lazio Luis Alberto e quello della Roma Niccolò Zaniolo.

I centrocampisti Luis Alberto o Zaniolo possibili sostituti di Dybala a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus in caso di partenza di Dybala a fine stagione potrebbe acquistare uno fra Luis Alberto e Niccolò Zaniolo. Lo spagnolo non sta avendo una stagione ideale con la Lazio anche perché non è il giocatore ideale per il 4-3-3 di Sarri.

Il tecnico toscano preferisce mezzali d'inserimento e non giocatori bravi sopratutto nell'impostazione di gioco e negli assist ai compagni. La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro. Altro giocatore che piace molto alla Juventus è Niccolò Zaniolo, in scadenza di contratto con la Roma a giugno 2024. Il centrocampista dopo un inizio di stagione deludente sta avendo un rendimento importante ma la società romana potrebbe lasciarlo partire se dovesse arrivare un'offerta da 50 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare la rosa con un giocatore che possa garantire impostazione di gioco ed equilibrio. Piace molto Denis Zakaria, in scadenza di contratto a giugno ma che potrebbe anticipare il suo approdo alla società bianconera già a gennaio. Si valuta l'acquisto anche di una punta, i preferiti sembrano essere Gianluca Scamacca e Dusan Vlahovic.

E a proposito del giocatore della Fiorentina, le recenti dichiarazioni del presidente Commisso lasciano intendere una possibile partenza del giocatore già a gennaio. Il suo prezzo di mercato è di circa 60 milioni di euro. La Juventus potrebbe acquistarlo se la società toscana decidesse di cederlo in prestito con riscatto in diverse stagioni.