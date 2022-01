Sabato 15 gennaio alle ore 20:45 ci sarà Juventus-Udinese, gara valida per il 22° turno di Serie A 21/22.

La Vecchia Signora, nella scorsa giornata di campionato, ha ottenuto una vittoria in rimonta per 4-3 contro la Roma di Mourinho allo Stadio Olimpico: Mkhitaryan, Pellegrini e Abraham in rete per i giallorossi, mentre i bianconeri sono andati in goal con De Sciglio, Dybala, Cuadrado e Locatelli. I friulani, invece, hanno subito una cocente sconfitta casalinga per 6-2 contro l'Atalanta di Gasperini: Pessina, Muriel (doppietta), Maehle, Malinovsky e Pasalic in gol per gli orobici a cui hanno inutilmente replicato Beto e autogol di Djimsiti.

Statistiche: l'ultima vittoria dell'Udinese contro la Juventus nel massimo campionato italiano risale al 23 luglio 2020, quando i friulani si imposero in casa per 2-1.

Juventus, Locatelli e Bentancur in mediana

Mister Allegri e la sua Juventus, dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana a opera dell'Inter, vorranno tornare alla vittoria e aggiungere un ulteriore tassello al loro attuale ruolino di otto risultati utili consecutivi in Serie A già contro l'Udinese. Per battere i friulani, l'allenatore toscano potrebbe schierare il 4-2-3-1, con Szczesny che dovrebbe tornare tra i pali. Il quartetto difensivo avrà buone chance di essere formato da Chiellini e de Ligt al centro, con Cuadrado che agirà come terzino destro e uno tra Alex Sandro e De Sciglio sul fronte opposto (il difensore italiano classe '92 che pare leggermente favorito).

Bentancur e Locatelli, invece, dovrebbero comporre la linea mediana bianconera. Sulla trequarti campo i titolari potrebbero essere Dybala al centro con Bernardeschi a sinistra e Kulusevski a destra, mentre il vertice d'attacco sarà affidato a Morata. Non saranno del match Danilo e Chiesa (infortunati), Ramsey e saranno da valutare le condizioni fisiche di Bonucci.

Udinese, Pussetto e Deulofeu sulla trequarti

Gabriele Cioffi e la sua Udinese si troveranno di fronte una delle big del campionato e, per tentare di spuntarla, di affideranno soprattutto alle prestazioni di Beto in avanti, uno dei giocatori rivelazione di questa stagione.

Il tecnico potrebbe scegliere il 3-4-2-1, con Padelli a difesa dei pali.

Il pacchetto arretrato sarà formato, con ogni probabilità, da De Maio, Nuytinck e Nehuen Perez. La cerniera di centrocampo, invece, dovrebbe essere composta da Arslan e Walace in mezzo, con Udogie e Molina che si posizioneranno ai lati del reparto. Pussetto e Deulofeu, infine, dovrebbero essere i trequartisti titolari dei friulani, i quali agiranno a supporto dell'unica punta Beto. Salteranno la gara Becao (squalificato) e Pereyra (infortunato).

Le probabili formazioni

Le probabili formazioni di Juventus-Udinese:

Juventus (4-2-3-1): Szczesny, De Sciglio (Alex Sandro), de Ligt, Chiellini, Cuadrado, Locatelli, Bentancur, Bernardeschi, Dybala, Kulusevski, Morata. Allenatore: Allegri.

Udinese (3-4-2-1): Padelli, De Maio, Nuytinck, Nehuen Perez, Udogie, Arslan, Walace, Molina, Pussetto, Deulofeu, Beto. Allenatore: Cioffi.