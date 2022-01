La Juventus è al lavoro in questi ultimi giorni di mercato cercherà di cedere qualche giocatore non considerato utile e successivamente potrebbe rinforzarsi con l'acquisto di un centrocampista. Diversi i nomi che sarebbero considerati cedibili dalla società bianconera, fra questi spiccano Aaron Ramsey, Arthur Melo e Rodrigo Bentancur.

Si valutano anche rinforzi per il Calciomercato estivo. I settori in cui potrebbe investire con decisione la società bianconera sono centrocampo e difesa. A tal riguardo si parla di un interesse concreto per Denis Zakaria ma anche per Ryan Gravenberch, in scadenza di contratto con l'Ajax a giugno 2023.

Per quanto riguarda invece il settore difensivo, potrebbe partire Matthijs De Ligt. L'olandese piace a diverse società, fra cui Paris Saint Germain, Bayern Monaco e Chelsea. Una sua eventuale cessione garantirebbe una somma importante che attutirebbe l'investimento effettuato per Dusan Vlahovic. Se dovesse partire De Ligt il sostituto potrebbe essere Kalidou Koulibaly, in scadenza di contratto con il Napoli a giugno.

Il difensore Koulibaly potrebbe approdare alla Juventus a parametro zero a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe ingaggiare a parametro zero Kalidou Koulibaly a giugno. Il difensore è in scadenza di contratto con il Napoli e potrebbe decidere di fare una nuova esperienza professionale.

Il suo approdo nella società bianconera potrebbe concretizzarsi se dovesse partire de Ligt, che piace a diverse società. La Juventus potrebbe garantire al difensore senegalese un ingaggio importante oltre al fatto che sarebbe il titolare insieme a Bonucci. Di certo non sarà facile ingaggiarlo anche perché sono diverse le società interessate ad ingaggiarlo.

La società bianconera però valuta altri giocatori in caso partenza di de Ligt. Ci sono tre difensori che potrebbero interessare perché in scadenza di contratto a giugno. Antonio Rudiger e Andreas Christensen hanno un contratto fino a fine stagione con il Chelsea, anche Alessio Romagnoli potrebbe essere un rinforzo a parametro zero.

Il difensore del Milan piace anche perché di piede sinistro e alla lunga potrebbe sostituire Giorgio Chiellini, in scadenza di contratto con la Juventus a giugno 2023.

Il mercato della Juventus

La Juventus rischia di perdere cinque giocatori a parametro zero a giugno. Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia Perin e Mattia De Sciglio sono in scadenza di contratto. La società bianconera dovrebbe incontrare i giocatori a febbraio e valutare insieme l'eventuale prolungamento contrattuale. La Juventus potrebbe offrire un ingaggio simile o minore rispetto a quello che attualmente guadagnano nella società.