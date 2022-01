La Juventus è attesa da giorni importanti per il Calciomercato. Sarà un fine di gennaio impegnativo per la società bianconera per quanto riguarda le cessioni e gli acquisti. Si valutano infatti le partenze di Aaron Ramsey e di Arthur Melo, che potrebbero trasferirsi in Inghilterra. Un altro giocatore che potrebbe lasciare la società bianconera è Alvaro Morata, lo spagnolo piace al Barcellona ma la Juventus lo cederebbe solo nel caso in cui dovesse arrivare una punta importante, come Vlahovic (ipotesi piuttosto difficile da realizzare a gennaio).

In casa bianconera si lavora però anche per il calciomercato estivo. Ad agevolare gli investimenti da parte della società bianconera potrebbe essere la cessione di Matthijs De Ligt. Il difensore sembra essere il principale indiziato a lasciare la Juventus anche, perché garantirebbe una somma di circa 80 milioni di euro. Ci sono diverse società interessate al difensore, in particolar modo Barcellona, Paris Saint Germain e il Chelsea. In questo momento sembrerebbero essere gli inglesi quelli più decisi nell'acquistare il difensore, anche perché potrebbero perdere ben due giocatori nel reparto arretrato a parametro zero a giugno, Antonio Rudiger e Andreas Christensen. Il Chelsea sarebbe pronto a offrire uno fra Havertz e Pulisic per arrivare a De Ligt.

Havertz o Pulisic potrebbero trasferirsi alla Juventus per De Ligt

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Chelsea potrebbe offrire Kei Havertz o Christian Pulisic per arrivare a De Ligt. Il centrocampista tedesco ha un prezzo di mercato simile a quello del difensore, sarebbe quindi uno scambio di mercato "alla pari". Nel caso in cui fosse invece l'americano a trasferirsi nella società bianconera, gli inglesi dovrebbero offrire una pure somma cash aggiuntiva, considerando la differente valutazione di mercato fra i due giocatori.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La Juventus potrebbe lasciar partire De Ligt, ma preferirebbe monetizzare dal suo cartellino, anziché l'inserimento di contropartita tecniche. Se dovesse partire l'olandese la Juventus potrebbe rinforzare la difesa ingaggiando Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto con il Milan a fine stagione.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zeri a tre stagioni dagli ultimi rinforzi senza costi di cartellino (Aaron Ramsey e Adrien Rabiot erano infatti arrivati nell'estate 2019 con tale formula).

In tal senso Alessio Romagnoli potrebbe essere il rinforzo per la difesa a parametro zero. Sarebbe ritenuto un giocatore ideale, anche perché mancino. In prospettiva potrebbe sostituire Giorgio Chiellini, che va in scadenza di contratto a giugno 2023 con la società bianconera.