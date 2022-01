La Juventus è attesa da settimane impegnative sia per il calcio giocato che per il mercato. La società bianconera avrà match impegnativi in campionato contro Napoli, Roma, Udinese e Milan oltre la Supercoppa Italiana contro l'Inter e l'ottavo di finale di Coppa Italia contro la Sampdoria. La società bianconera è al lavoro anche sul mercato alla ricerca di rinforzi importanti per il centrocampo e per il settore avanzato. Molto dipenderà dalle cessioni, anche perché la volontà dei bianconeri è quella di non investire su acquisti a titolo definitivo a gennaio.

Un sacrificio potrebbe essere fatto per Denis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione: il calciatore svizzero sarebbe un giocatore utile per il centrocampo. Si cerca però anche una punta e a tal riguardo nelle ultime ore si parla di un interesse concreto per il giocatore dell'Olympique Marsiglia Milik. Il giocatore era stato vicino alla Juventus nell'estate 2020 prima dell'arrivo di Morata. Si tratterebbe di una punta diversa rispetto ai vari Morata, Dybala e Kean in quanto garantirebbe fisicità. La Juventus potrebbe offrire alla società francese il prestito di Kaio Jorge per l'ex giocatore del Napoli.

Possibile scambio di prestiti fra Kaio Jorge e Milik

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire all'Olympique Marsiglia il prestito di Kaio Jorge per il passaggio in bianconero fino a giugno di Milik.

Si tratterebbe di uno scambio di prestiti che potrebbe essere utile alla società bianconera non solo per avere un giocatore importante per il settore avanzato ma anche per far raccogliere maggior minutaggio a Kaio Jorge, che nella prima parte della stagione in bianconero ha giocato poche partite. Un'eventuale esperienza professionale nel campionato francese da titolare potrebbe aiutarlo nella sua crescita.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe effettuare diverse cessioni a gennaio. Kaio Jorge potrebbe non essere l'unico giocatore a lasciare la società bianconera in prestito. Si valuta infatti le partenze a titolo temporaneo di Aaron Ramsey e Arthur Melo, due dei giocatori che più guadagnano in bianconero. Il gallese ha un ingaggio di circa 7 milioni di euro a stagione, il brasiliano di circa 6 milioni di euro a stagione.

In caso di offerta importante potrebbero partire Alex Sandro, Dejan Kulusevski e Weston McKennie. Si è parlato infatti di un interesse concreto del Real Madrid per il brasiliano, per quanto riguarda lo svedese e l'americano alcune società inglesi potrebbero presentare offerte importanti. Entrambi hanno una valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro.