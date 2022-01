La Juventus si è rinforzata in maniera decisa sul mercato a gennaio. Gli arrivi di Zakaria e Vlahovic permettono ai bianconeri di avere più fisicità a centrocampo ed una punta brava a finalizzare le azioni da gol. Le problematiche riscontrate nella prima parte della stagione sono state evidenti, soprattutto nel settore avanzato. Vlahovic potrebbe portare tanti gol ma potrebbe migliorare anche il gioco di Dybala e Morata, che avranno un riferimento importante. Già dal match contro il Verona previsto domenica 6 febbraio Allegri potrebbe affidarsi al centrocampista svizzero e all'ex giocatore della Fiorentina schierando un 4-2-3-1, schema con il quale è andato vicino nel 2017 a vincere la Champions League con la Juventus. il settore che in questo momento è il più affidabile è sicuramente la difesa, non solo per le certezze Bonucci e Chiellini ma anche perché oltre a De Ligt è cresciuto molto negli ultimi match Daniele Rugani, che ha dimostrato di poter dare un contributo importante.

A centrocampo invece con le partenze di Bentancur e Kulusevski rimangono Locatelli, Rabiot, McKennie e il nuovo arrivato Zakaria, anche se nell'ultimo giorno di mercato potrebbe arrivare un altro centrocampista. Potrebbe essere Nandez il rinforzo.

La probabile Juventus di Allegri dopo il mercato di gennaio: Vlahovic punta

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri già contro il Verona potrebbe schierare il 4-2-3-1 con Szczesny in porta, difesa a quattro che potrebbe essere formata da Danilo terzino destro, De Ligt e uno fra Bonucci e Rugani centrali e Alex Sandro terzino sinistro. Il classe 1987 sta recuperando dall'infortunio muscolare e potrebbe non essere schierato da Allegri contro i veneti.

Centrocampo a due con Locatelli e Zakaria, nuovo arrivato nel mercato di gennaio. I trequartisti potrebbero essere Cuadrado sulla fascia destra, Dybala centrale e Morata sulla fascia sinistra. Punta centrale Dusan Vlahovic, acquistato dalla Fiorentina nel mercato di gennaio per circa 75 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

Gli arrivi di Zakaria e Vlahovic andranno evidentemente a migliorare la qualità della Juventus. La società bianconera è già a lavoro anche per il Calciomercato estivo. È stato definito in anticipo l'acquisto del difensore Federico Gatti, che rimarrà in prestito al Frosinone fino a fine stagione. La società bianconera potrebbe attingere anche al mercato dei parametri zero.

Potrebbero arrivare un altro difensore, piace Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto con il Milan a giugno. Sempre dalla società rossonera potrebbe arrivare un altro parametro zero, Frank Kessié, che non dovrebbe prolungare la sua intesa contrattuale in scadenza a fine stagione.