La Juventus nel mercato di gennaio ha rinforzato centrocampo e attacco, settori che hanno creato parecchie difficoltà nella prima parte della stagione. L'arrivo di Zakaria (manca solo l'ufficialità, attesa dopo le visite mediche) darà fisicità ma anche qualità al centrocampo bianconero mentre l'arrivo di Vlahovic dovrebbe migliorare in maniera evidente la finalizzazione delle azioni da gol. A giugno la società bianconera potrebbe decidere di migliorare anche il settore difensivo, non solo per i 38 anni di Chiellini e per i 34 di Bonucci ma anche perché Matthijs de Ligt potrebbe lasciare Torino.

Per il difensore si parla di un interesse concreto del Bayern Monaco, che potrebbe presentare un'offerta pari ad almeno 80 milioni di euro. Questo significa che potrebbero essere due i difensori in arrivo a giugno. Oltre a Romagnoli, che arriverebbe a parametro zero, la Juventus potrebbe acquistare un altro giocatore Fiorentina dopo Vlahovic. Si tratta di Nikola Milenkovic, difensore classe 1997 e grande amico di Vlahovic. Il difensore ha il contratto in scadenza a giugno 2023, per questo potrebbe arrivare ad un prezzo agevolato. Secondo le ultime notizie di mercato, la società bianconera potrebbe offrire alla Fiorentina 10 milioni di euro per Milenkovic, che comunque piace a diverse società inglesi.

La Juventus potrebbe acquistare dalla Fiorentina anche Milenkovic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Nikola Milenkovic a giugno. Sarebbe il giocatore della Fiorentina uno dei difensori seguiti dalla società bianconera per rinforzare il settore, che potrebbe presto perdere de Ligt. La Juventus potrebbe offrire circa 10 milioni di euro ai toscani, anche perché il giocatore è in scadenza di contratto a giugno 2023 e a fine stagione sarà ad un anno dalla scadenza della sua intesa contrattuale con la Fiorentina.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

C'è quindi il rischio per i toscani di perderlo a parametro zero. L'eventuale arrivo di Milenkovic sarebbe importante perché si tratta di un giocatore che già conosce il calcio italiano, inoltre è un classe 1997 e sarebbe quindi un investimento per il presente e per il futuro.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare due difensori a giugno.

Oltre a Milenkovic, potrebbe arrivare un rinforzo a parametro zero. Nelle ultime ore però la società bianconera ha definito l'acquisto di Federico Gatti dal Frosinone: il difensore rimarrà fino a fine stagione in Serie B. A proposito di giocatori che potrebbero arrivare senza costo di cartellino, piacerebbero Antonio Rudiger del Chelsea e Alessio Romagnoli del Milan. Per il centrocampo il preferito sembra essere Frank Kessié, anche lui in scadenza con il Milan a giugno.