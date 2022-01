Il calciomercato italiano è giunto alle ultime ore prima della chiusura, prevista per stasera alle ore 20.00. Questa giornata si prevede particolarmente calda, con tantissime trattative in piedi. Da non sottovalutare le trattative di Serie B e Serie C. Partendo dalla cadetteria, si attendono notizie da Pisa, dove Lucca è vicinissimo al Sassuolo (affare da 10 milioni), da Ferrara dove la Spal è alla ricerca di un attaccante ed ha avuto contatti con l'entourage di Vido, da Benevento che ha avuto l'idea Tutino, da Cosenza dove si attende il bomber.

Ma anche in Serie C non mancano le trattative interessanti: il Bari che pensa a Galano, la Feralpisalò dopo l'acquisto di Siligardi pensa seriamente ad Ardemagni e potrebbe fare un tentativo nelle prossime ore, il Foggia ha quasi chiuso per Buschiazzo, tanto per prendere alcuni esempi. In questo articolo seguiremo minuto per minuto le idee di mercato.

La diretta dell'ultimo giorno di calciomercato

Ore 16.30: UFFICIALE! Il Cosenza ha preso Kongolo. Il centrocampista è cresciuto nelle giovanili del Feyeenord.

Ore 16.00: Pordenone, Torrasi nuovo acquisto per la centrocampo

Ore 15.30: la Spal starebbe facendo un ultimo tentativo per arrivare a bomber Andrea La Mantia.

Ore 15.20: in pochi minuti la Reggina ha ufficializzato due colpi.

Prima quello dell'esterno Kupisz e poi quello di Folorunsho.

Ore 14.00: la Ternana sta chiedendo informazioni per Brescianini, centrocampista classe 2000 del Monza.

Ore 13.52: il Cosenza ha anche ufficializzato l'acquisto di Camporese che arriva dal Pordenone. Il difensore centrale classe '92 porta tanta esperienza alla retroguardia di mister Occhiuzzi.

Ore 13.40: l'attaccante Diego Falcinelli dovrebbe restare al Bologna.

Ore 13.30: Tutto fatto per l'attaccante Moro dal Padova al Sassuolo: in queste ore il giocatore sarà nella sede del club neroverde per firmare il suo contratto dopo aver sostenuto le visite mediche in mattinata.

Ore 13.20: il Cosenza ha preso il centrocampista Kongolo.

Il classe '98 sta svolgendo le visite mediche.

Ore 13.05: Ufficiale! Confermata la cessione di Luca Crescenzi da parte del Como. Il giocatore passa a titolo definitivo al Siena.

Ore 12.20:Ufficiale! Il Parma ha confermato l'arrivo di Simy. L'attaccante arriva dalla Salernitana a titolo temporaneo con diritto di riscatto.

Ore 12.10: Ufficiale! Il comunicato: "Il Parma Calcio 1913 comunica l’acquisto a titolo temporaneo fino al 30.06.2022 con obbligo di riscatto di Jayden Quinn Oosterwolde (Zwolle, 26.04.2001) dal Football Club Twente"

Ore 12.07: colpo in prospettiva del Parma: ingaggiato il centrocampista francese Antoine Hainaut (19); arriva a titolo definitivo dal Boulogne.

Ore 11.55: l'Ascoli sta pensando a Pirrello per irrobustire la difesa.

Ore 11:32: il Bari parte con il Galano 3.0. Infatti l'attaccante ex Foggia torna a Bari per la terza volta nella carriera. la trattativa sembra ormai conclusa.

Ore 9.23: il centrocampista D'Urso è vicinissimo al Pescara. Superata la concorrenza del Cosenza.

Ore 9.05: il Messina pensa a Daniele Tresciani, trattativa in corso.

Ore 8.55: Defrel è vicino alla Sampdoria. I blucerchiati avrebbero avviato i contatti in queste ore.

Ore 8.00: Galano al Bari è un'ipotesi concreta. Il Presidente del Pescara a Rete 8 ha confermato che ci sono buone possibilità che l'operazione vada in porto. " Galano al Bari è una possibilità concreta, speriamo che la trattativa si possa chiudere"