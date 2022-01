La Juventus ha messo a segno uno dei più grandi colpi di gennaio, andando a strappare l'attaccante serbo Dusan Vlahovic alla Fiorentina e alla concorrenza. Un'operazione da almeno 75 milioni di euro, Allegri adesso ha il suo numero nove. In uscita potrebbero esserci Ramsey, Bentancur e Arthur.

La Juventus acquista Vlahovic dalla Fiorentina per 75 milioni di euro

Con l'arrivo di Vlahovic, la Juventus si è rinforzata in attacco e adesso il quarto posto non dovrebbe essere più un problema. La dirigenza bianconera è scesa in campo per dare un forte segnale alla concorrenza, spendendo una cifra importante per evitare che si formasse un'asta in estate.

L'attaccante serbo infatti ha già realizzato ben 17 reti con la maglia della Fiorentina, la metà di quelli segnati da tutti i giocatori juventini. Allegri deve lavorare molto per cercare di trovare il modo di far coesistere Vlahovic con Dybala e Morata, in un tridente che metterà paura a tutte le difese avversarie non solo in Italia.

Il giocatore questa mattina si è recato al Jmedical e nel pomeriggio dovrebbe firmare il contratto che lo legherà alla Juventus per quattro stagioni. C'è grande delusione da parte dei tifosi della Fiorentina, sui social ad esempio non si placa l'ira e in città sono apparsi striscioni offensivi nei confronti di Vlahovic e anche di Commisso. Al contrario sul fronte bianconero, c'è grande euforia per l'affare più importante degli ultimi anni.

Dopo Vlahovic i bianconeri devono cedere i giocatori che non faranno più parte del progetto

In uscita, dopo aver acquistato Vlahovic, occorrerà cedere coloro che non faranno più parte del progetto tecnico di Massimiliano Allegri. Sul piede di partenza ci sono infatti, alcuni giocatori che in questa stagione hanno deluso molto le aspettative, come ad esempio Ramsey, Bentancur e Arthur.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per il centrocampista gallese, dovrebbe esserci la Premier nel suo destino così come per Bentancur. L'offerta arrivata dall'Aston Villa però, non convince e si attendono sviluppi, nelle prossime ore.

Arthur alla fine potrebbe restare, nelle precedenti partite è stato schierato molto da Allegri, risultando in una buona condizione fisica.

Con l'addio di un centrocampista, la Juventus potrà cercare di tentare l'affondo decisivo per Nandez del Cagliari; Giulini ha ribadito che non vuole contropartite tecniche ma solo cash. Da registrare diversi movimenti riguardanti Kaio Jorge e Dragusin, con il difensore verso la Salernitana, affare ormai concluso; anche l'attaccante brasiliano dovrebbe approdare alla corte di Sabatini, in serata è attesa la risposta della dirigenza bianconera.

Da capire le situazione relativa ai vari rinnovi che la Juventus ha messo in pausa fino a febbraio. Paulo Dybala, vorrebbe una cifra intorno ai dieci milioni compresi tutti i bonus, la società avrebbe proposto una base da sette milioni a stagione. Sull'attaccante argentino si sono fatte avanti in queste ultime ore di mercato diverse squadre, una su tutte l'Inter che sogna il grande colpo in avanti; poi ci sono anche Liverpool e Barcellona.

Stessa cosa per Bernardeschi e Cuadrado.

La base da cui ripartire per il prossimo anno sarà formata da De Ligt, Bonucci, Chiellini, Danilo, Cuadrado, Locatelli, McKennie, Chiesa, Dybala e Vlahovic, incerto il futuro di De Sciglio, Rugani, Rabiot e Alex Sandro. I bianconeri vogliono tornare a essere protagonisti in special modo in Italia, e la dirigenza si sta muovendo per aprire un nuovo corso.