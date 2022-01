Il Milan dopo l'infortunio di Tomori sarà costretto a operare con ancora più urgenza sul calciomercato, infatti di vitale importanza sarà l'arrivo di un difensore pronto a sostituire il centrale inglese, che resterà fuori almeno un mese. Questa potrebbe essere la "prova del nove" per capire le ambizioni del club rossonero, che non potrà permettersi di affrontare un mese intero senza i due centrali titolari (è out per qualche mese anche Kjaer). A tal proposito sarebbero state riaperte le trattative per Bremer e Sven Botman.

Calciomercato Milan, urge un rinforzo in difesa

Tomori è quasi certo di saltare le prossime gare contro Juventus e Inter, e con Simon Kjaer fuori per il resto della stagione è arrivato per i milanesi il momento di intervenire sul mercato, visto che Stefano Pioli ha perso la coppia titolare.

Pierre Kalulu e Matteo Gabbia si sono dimostrati finora affidabili come sostituti, ma l'obiettivo del Milan è lo scudetto ed è per questo che ci si aspetta un intervento della dirigenza rossonera sul mercato.

Milan, i possibili obiettivi per sostituire Kjaer e Tomori

È stato confermato che Fikayo Tomori avrà bisogno di un piccolo intervento chirurgico al ginocchio per ripulire un problema al menisco subito durante la vittoria di Coppa Italia contro il Genoa ieri sera, il che significa che sarà fuori per almeno un mese.

Secondo le ultime indiscrezioni nella lista dei desideri sono due i nomi in evidenza: Sven Botman del Lille e Bremer del Torino. Pare che il Milan abbia scelto di ingaggiare un difensore centrale pronto e di alto livello, anche perché non sarebbe convinto da nessuno dei giocatori finora offerti in prestito.

Nel frattempo sarebbero in corso le trattative con il Torino per la cessione di Pietro Pellegri, con l'operazione che potrebbe finire per portare al Milan una sorta di corsia preferenziale anche per il difensore.

Mentre con il Lille la situazione è più complessa, ma il Milan intende fare un nuovo tentativo per portare subito Botman in Italia. Entrambi sono degli obiettivi difficili, ma i rossoneri sono disposti a provarci.

Calciomercato Milan, Leao potrebbe rinnovare

Il Milan intanto si gode l'esplosione di Rafael Leao e la dirigenza rossonera si starebbe mettendo in moto per offrire il rinnovo di contratto all'esterno portoghese.

Il giocatore ha all'attivo due gol e due assist in tre partite all'inizio del 2022 ed è considerato molto importante sia per il presente che per il futuro del Milan, motivo per cui Massara e Maldini sono in trattative da diverse settimane con il suo agente Jorge Mendes per prolungare il suo contratto e portarlo fino a oltre il 2024.