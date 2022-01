Il Milan non sembra essere molto attivo in questa sessione di Calciomercato, anche se con ogni probabilità la dirigenza acquisterà almeno un difensore centrale, visto che Kjaer dovrebbe rimanere fuori fino al termine della stagione. I nomi in ballo sono diversi, ma al momento il giocatore più vicino a vestire la maglia rossonera sembrerebbe essere Eric Bailly.

Per il futuro, invece, i rossoneri starebbero vagliare diversi giocatori tra i quali Sven Botman del Lille e Gleison Bremer. La difesa non è il solo reparto che la dirigenza vorrebbe rinforzare a luglio, infatti anche l'attaccante Alexandre Lacazette e il centrocampista Denis Zakaria sarebbero nel mirino del Milan per la prossima stagione.

Calciomercato Milan, il punto sulla difesa

Il Milan potrebbe "giocare in attesa" per acquistare uno dei suoi due obiettivi per rinforzare la difesa. Non è un segreto che il Milan cerchi un difensore centrale per coprire Simon Kjaer durante la sua assenza, dato che sarà fuori fino a fine stagione.

Secondo il giornalista Fabrizio Romano, i due difensori che piacciono di più a Paolo Maldini e Ricky Massara sono Sven Botman del Lille e Gleison Bremer del Torino ma nessuno dei due arriverà nell'attuale finestra di mercato. Per quanto riguarda l'olandese, il Lille non vuole vendere a gennaio e le indiscrezioni secondo cui potrebbe essere disponibile per 20 milioni di euro più bonus non sembrano essere confermate.

Tuttavia, la dirigenza milanista manterrebbe un interesse per l'estate. Storia simile anche per Bremer, che non partirà a gennaio ma è un profilo che il Milan valuta in vista di giugno, però per il brasiliano ci sarà da affrontare la concorrenza dell'Inter più alcuni club di Premier League.

Per quanto riguarda Eric Bailly i rossoneri vorrebbero averlo per i prossimi sei mesi e avrebbero ricevuto 'segnali positivi' dai primi contatti, ma il giocatore in questo momento sta partecipando alla Coppa d'Africa, situazione che rallenta le cose.

Milan, diversi nomi per la prossima estate a parametro zero

I rossoneri stanno seguendo vari giocatori con contratti in scadenza a giugno. A partire dai difensori centrali, Antonio Rüdiger è un nome che piace ma sembra essere destinato a rinnovare con il Chelsea, mentre Matthias Ginter lascerà il Borussia Mönchengladbach. Opzioni più realistiche potrebbero essere Jason Denayer che dovrebbe lasciare l'Olympique Lione ed è un connazionale di Alexis Saelemaekers, ma soprattutto Andreas Christensen del Chelsea, difensore che a Maldini piace molto.

A centrocampo Boubacar Kamara dell'Olympique Marsiglia e Denis Zakaria del Borussia Mönchengladbach sono molto apprezzati dalla dirigenza milanista e dovrebbero rimanere "liberi" a febbraio (per arrivare materialmente a luglio), il Diavolo potrebbe pensare a entrambi in sostituzione di Franck Kessie. Ci sarebbe pure Corentin Tolisso, che lascerà il Bayern Monaco, ma il suo stipendio è alto.

Per quanto riguarda gli attaccanti, Alexandre Lacazette dell'Arsenal è stato offerto in più occasioni ai rossoneri, ma sembra che Divock Origi del Liverpool – che in Champions ha segnato proprio contro il Milan – sia preferito. Nella lista dei possibili nuovi innesti a parametro zero in attacco ci sarebbero pure Andrej Kramarić del TSG Hoffenheim e Sardar Azmoun dello Zenit, così come Andrea Belotti del Torino.