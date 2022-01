L'Inter avrebbe cominciato a muoversi per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi già per la prossima stagione, ma non è escluso che venga fatto qualcosa a gennaio, qualora dovesse esserci qualche partenza. I nerazzurri, infatti, hanno messo in uscita sia Matìas Vecino che Stefano Sensi, e qualora dovessero partire entrambi, a quel punto servirebbe almeno un sostituto in mezzo al campo. L'ultimo nome porta a Tanguy Ndombelé, centrocampista francese in uscita dal Tottenham, non essendo al centro del progetto di Antonio Conte.

Anche il Milan starebbe lavorando per fare qualcosa soprattutto in difesa, visti gli infortuni di Simon Kjaer e Fikayo Tomori.

I rossoneri faranno un altro tentativo per Gleison Bremer, anche se il Torino non vorrebbe privarsene a gennaio, a stagione in corso.

Ndombelé in orbita Inter

L'Inter potrebbe fare qualcosa in mezzo al campo in questa sessione invernale di Calciomercato qualora dovessero andare via sia Matìas Vecino, che piace alla Lazio, sia Stefano Sensi, nel mirino della Sampdoria. C'è un nome che sarebbe spuntato nelle ultime ore, finito in orbita nerazzurra: quello di Tanguy Ndombelé.

Il centrocampista francese ha trovato poco spazio in questa stagione, sia quando sulla panchina del Tottenham c'era Nuno Espirito Santo, sia con l'arrivo di Antonio Conte. Soltanto nove le presenze da lui raccolte in Premier League, molte partendo dalla panchina, e tre in Coppa di Lega, con due reti all'attivo complessive.

Il classe 1996 sembra essere fuori dai piani dell'allenatore leccese e proprio per questo sarebbe stato proposto all'Inter in questi giorni. I nerazzurri non avrebbero rispedito al mittente la proposta, ma hanno preso tempo visto che, come detto, la priorità andrà alle cessioni.

Tale possibile affare, comunque, potrebbe andare in porto con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato tra i 20 e i 25 milioni di euro.

Milan su Bremer

Il Milan anche si sta muovendo per gennaio e la priorità resta un rinforzo in difesa, amplificata ulteriormente dall'infortunio subito da Fikayo Tomori, che tornerà tra poco più di un mese in campo, senza dimenticare il fatto che Simon Kjaer ha concluso l'annata in anticipo per il brutto infortunio al ginocchio.

I rossoneri sarebbero pronti a fare un tentativo per Gleison Bremer, anche se non sarà semplice convincere il Torino, che vorrebbe tenere il centrale brasiliano almeno fino a giugno. Sul giocatore, però, per l'estate c'è anche l'Inter e proprio per questo Maldini insiste per averlo subito all'ombra del Duomo. Per convincere Cairo sarebbe pronto a mettere sul piatto i cartellini di Tommaso Pobega e Pietro Pellegri, dopo averlo riscattato dal Monaco, più un piccolo conguaglio economico. Operazione complessa, ma il Milan ci proverà per regalare a Pioli un difensore di livello.