La Juventus è attesa da settimane importanti per il calcio giocato, con diversi match che potrebbero essere decisivi per recuperare punti alle prime quattro in classifica. Dopo il pareggio contro il Napoli, la Juventus giocherà contro Roma, Udinese e Milan in campionato, contro l'Inter nella Supercoppa Italiana e Sampdoria negli ottavi di finale di Coppa Italia. Saranno settimane impegnative anche per il mercato, anche se il tecnico Massimiliano Allegri ha confermato solo una possibile partenza per gennaio. Il giocatore che potrebbe essere ceduto è Aaron Ramsey, che piace a diverse società à inglesi.

Il tecnico toscano ha confermato la permanenza di Alvaro Morata almeno fino a fine stagione. Questo potrebbe significare che non arriverà nessuna punta a rinforzare il settore avanzato bianconero. A parlare del mercato della Juventus è stato il giornalista sportivo Gianluca Di Marzio, che ha sottolineato come il Paris Saint Germain non vuole cedere Mauro Icardi in prestito con diritto di riscatto. La Juventus avrebbe provato ad acquistarlo con questa modalità di pagamento ma gli argentini vorrebbero l'acquisto a titolo definitivo a giugno dell'argentino. Il giornalista sportivo ha parlato anche del mercato di giugno per la Juventus, sottolineando come l'obiettivo principale è Scamacca considerando che Vlahovic ha un prezzo di mercato importante.

Il giocatore Scamacca potrebbe essere il rinforzo per il settore avanzato della Juventus a giugno

''La Juve la punta del futuro lo ha già individuata da tempo e nelle prossime settimane proverà ad anticipare il suo acquisto per giugno. Si tratta di Gianluca Scamacca''. Queste le dichiarazioni di Gianluca Di Marzio in riferimento al possibile approdo nella società bianconera del giocatore del Sassuolo a giugno.

Secondo il giornalista sportivo la Juventus nelle prossime settimane incontrerà il Sassuolo per provare a raggiungere un'intesa su prezzo di mercato e modalità di pagamento del giocatore, che attualmente ha una valutazione di circa 35 milioni di euro. L'eventuale acquisto di Scamacca potrebbe essere agevolato da alcune cessioni, fra cui quella di Kulusevski, che piace a diverse società inglesi.

La Juventus difficilmente acquisterà Vlahovic a giugno

Il giornalista sportivo Gianluca Di Marzio ha parlato anche del possibile arrivo alla Juventus di Vlahovic a giugno. Una trattativa di mercato che però sembra difficile non tanto per la volontà del giocatore (che secondo le ultime indiscrezioni di mercato gradirebbe un trasferimento nella società bianconera) quanto per il suo prezzo di mercato. Vlahovic costerebbe circa 70 milioni di euro, inoltre vorrebbe un ingaggio importante.