La Juventus sarebbe al lavoro per potenziare la rosa di Massimiliano Allegri e vorrebbe regalargli già in queste settimane un rinforzo per l'attacco. L'obiettivo principale sarebbe Dusan Vlahovic che ha il contratto in scadenza nel 2023 con la Fiorentina. Il serbo sarebbe seguito anche dall'Arsenal, ma la sua volontà sarebbe quella di rimanere in Italia. La valutazione del giocatore sarebbe di almeno 70 milioni di euro e i dirigenti torinesi provare a mettere a segno delle cessioni per proporre subito ai toscani circa 60 milioni di euro.

Nelle ultime ore, a tal proposito, l'Aston Villa sarebbe finito sulle tracce di Rodrigo Bentancur che, in caso di partenza, potrebbe garantire alle casse degli Agnelli circa 20 milioni di euro più bonus.

L'operazione avrebbe il placet del tecnico livornese, il quale potrebbe perdere nelle prossime ore anche Aaron Ramsey. Il gallese non sarebbe da tempo centrale nel progetto tecnico bianconero e potrebbe trasferirsi in prestito in Inghilterra, in Premier League, al Burnley. Tale operazione consentirebbe al club di risparmiare almeno una parte dei sette milioni di euro previsti dal suo ingaggio.

Tiene poi banco anche la possibile cessione di Arthur. Il brasiliano piacerebbe molto all'Arsenal e avrebbe una valutazione di circa 40 milioni di euro che la Juventus vorrebbe incassare subito. Tutte queste trattative potrebbero subire un'accelerata nelle prossime ore.

Qualora dovesse arrivare l'attaccante serbo Vlahovic, Alvaro Morata avrebbe modo di riaprire i contatti con il Barcellona di Xavi.

L'attaccante spagnolo sarebbe stato cercato da settimane dai blaugrana, ma il club bianconero avrebbe chiuso le porte, almeno fino a quando non fosse riuscito a portare alla Continassa un altro attaccante.

Possibile scambio con il Milan di Pioli

Durante questa sessione di mercato potrebbe aprirsi anche una possibile trattativa fra Juve e Milan.

Secondo alcune indiscrezioni, nelle idee dei dirigenti ci sarebbe uno scambio tra Dejan Kulusevski e Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano ha il contratto in scadenza col "diavolo" a giugno e non ha trovato l'accordo per il rinnovo, perché la società riterrebbe onerosa la richiesta di circa otto milioni di euro all'anno.

Lo svedese, invece, sarebbe molto gradito a Stefano Pioli che potrebbe utilizzarlo come esterno nel suo 4-2-3-1, ma anche da seconda punta. Affinché la trattativa possa andare in porto, il club milanese dovrebbe offrire anche un conguaglio economico per convincere la Juventus a lasciar partire l'ex svedese, che in questo momento sta trovando maggiore continuità, soprattutto dopo l'infortunio che terrà fuori dal campo, fino al termine della stagione, Federico Chiesa.