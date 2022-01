Juventus e Milan sarebbero al lavoro per apportare delle modifiche alle rispettive rose. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, già in questa sessione di mercato si potrebbero imbastire le prime operazioni. I bianconeri potrebbero cedere Arthur all'Arsenal. Sarebbero stati già avviati i primi contatti perché il centrocampista non sarebbe un perno centrale del progetto tecnico di Massimiliano Allegri. La valutazione del giocatore sarebbe di circa 30 milioni di euro, ma pare possibile un addio immediato sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

In entrata, il club presieduto dagli Agnelli vorrebbe Dusan Vlahovic della Fiorentina. Il centravanti ha il contratto in scadenza nel 2023, ma non vorrebbe procedere per il rinnovo perché desideroso di trasferirsi in un top club. Avrebbe dunque aperto anche ai bianconeri che potrebbero dunque puntare su di lui, sacrificando Paulo Dybala. L'argentino non ha ancora raggiunto l'intesa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022 e sarebbe in orbita Inter. La Fiorentina, come dichiarato da Barone, è disposta ad accettare offerte per il calciatore serbo."Se dovesse arrivare un’offerta? Al momento non è arrivato nulla, ma noi siamo aperti a valutare tutto. Anche se dovessero arrivare proposte a gennaio”, ha dichiarato il dirigente viola.

Il classe 2000 piacerebbe però anche all'Inter e all'Arsenal ma, già da tempo, avrebbe fatto intendere di voler restare in Italia. Il suo obiettivo, attualmente, sarebbe quello di portare, prima dell'addio, i suoi compagni in Europa.

Il Milan su Hazard del Real Madrid

Il club rossonero avrebbe messo nel mirino le prestazioni del fantasista belga, che non sta trovando spazio dopo l'arrivo di Carlo Ancelotti in Spagna.

Il suo contratto scade nel 2024 ma potrebbe lasciare la Liga con la formula del prestito più diritto di riscatto. La sua valutazione sarebbe di circa venticinque milioni di euro ma anche il Chelsea starebbe pensando di riportarlo a Londra dopo averlo ceduto proprio al club presieduto da Florentino Perez.Hazard piacerebbe molto a Stefano Pioli perché potrebbe interpretare tutti i ruoli offensivi previsti dal suo 4-2-3-1.

Sarebbe perfetto, infatti, come seconda punta ma anche come esterno di sinistra, ruolo in cui si alternerebbe con Rafael Leao e Ante Rebic. I dirigenti rossoneri avrebbero inoltre deciso di cedere Pietro Pellegri, che non sta trovando spazio perché chiuso da Giroud e Ibrahimovic. L'ex Monaco sarebbe finito nel mirino della Salernitana che, dopo l'arrivo di Iervolino, avrebbe intenzione di garantire peso all'attacco per tentare di aggiudicarsi la salvezza dopo una stagione partita in salita.