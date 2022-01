La Juventus potrebbe essere una delle società più impegnate sul mercato in queste settimane. La possibile cessione di Ramsey e l'infortunio di Chiesa potrebbero agevolare l'arrivo di una punta. Sono due i nomi che piacciono alla società bianconera, Pierre Emerick Aubameyang dell'Arsenal e Sardar Azmoun dello Zenit San Pietroburgo. Sarebbero arrivi in prestito, quindi senza investimento in cash per il cartellino.

Una somma importante potrebbe però essere utilizzata per l'arrivo di un centrocampista, soprattutto se si dovesse concretizzare la cessione di Arthur Melo.

Secondo diversi giornali sportivi il brasiliano potrebbe trasferirsi all'Arsenal: la Juventus potrebbe considerare una sua cessione se dovesse arrivare un'offerta da almeno 35 milioni di euro. Somma che sarebbe poi utilizzata per l'acquisto di un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e che garantisca fisicità al centrocampo bianconero. Si è parlato in questi giorni di un interesse per il brasiliano del Lione Bruno Guimaraes, che però ha un prezzo di mercato di circa 60 milioni di euro. Per questo la Juventus starebbe lavorando all'acquisto di un altro giocatore che costa molto meno rispetto al brasiliano, ossia Renato Sanches, centrocampista del Lille.

Possibile la cessione di Arthur Melo a gennaio, potrebbe arrivare Renato Sanches

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe cedere a gennaio Arthur Melo. Il centrocampista brasiliano potrebbe trasferirsi all'Arsenal per circa 35 milioni di euro. In caso di partenza la società bianconera dovrà acquistare un giocatore a centrocampo.

Allegri vorrebbe un elemento bravo nell'impostazione di gioco ma che sappia dare fisicità: un profilo che potrebbe interessare è quindi Renato Sanches, anche perché potrebbe essere acquistato più o meno per la somma che la società bianconera potrebbe ricavare dalla cessione di Arthur Melo. Il portoghese può giocare in un centrocampo a due e in uno a tre: nella sua carriera è stato schierato spesso davanti alla difesa ma anche da mezzala.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare oltre a un centrocampista anche una punta. A tal proposito piacciono Aubameyang, che l'Arsenal potrebbe cedere in prestito fino a giugno, e Azmoun dello Zenit San Pietroburgo, che va in scadenza di contratto a fine stagione.

Da febbraio la società bianconera dovrà lavorare anche alle situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza. Sono diversi quelli che (salvo rinnovo entro il 30 giugno) potrebbero lasciare la società bianconera a parametro zero: Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia Perin e Mattia De Sciglio, tutti in scadenza di contratto a fine stagione.