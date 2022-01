Dopo il successo negli ottavi di Coppa Italia Frecciarossa, la Juventus torna al lavoro in vista del match contro il Milan. Sfida fondamentale per sancire definitivamente il ritorno tra le pretendenti alla corsa per il quarto posto. Intanto, sul fronte mercato continuano i contatti tra la dirigenza bianconera e il club tedesco per Denis Zakaria. La trattativa potrebbe entrare nel vivo qualora la dirigenza riuscisse a cedere un centrocampista.

Calciomercato Juventus, Zakaria potrebbe arrivare a gennaio

La Juventus sarebbe sulle tracce di Zakaria, centrocampista del Borussia Mönchengladbach.

Stando alle indiscrezioni della Gazzetta dello Sport, Cherubini sarebbe intenzionato a proporre un ingaggio al mediano, approfittando della scadenza contrattuale di giugno 2022. La trattativa non è semplice, poiché i tedeschi chiedono un indennizzo per liberare subito il giocatore. Qualora i bianconeri non dovessero riuscire a chiudere il colpo a gennaio, non si esclude un ulteriore tentativo a giugno, quando il giocatore sarà svincolato.

Zakaria - che vorrebbe un contratto quinquennale - andrebbe a rinforzare un reparto apparso poco compatto in questa prima metà di stagione, alternando più bassi che alti. Non è bastato l'innesto di Locatelli per rendere maggiormente competitiva la mediana bianconera, l'impressione è che ci sia bisogno di ulteriori rinforzi: Rabiot, Ramsey e Arthur continuano a deludere.

Uno dei migliori, è invece McKennie, autore di quattro gol tra Serie A, Champions League, Coppa Italia Frecciarossa e Supercoppa Italiana Frecciarossa.

Juventus, Arthur e Ramsey potrebbero salutare Allegri

L'operazione in entrata sarebbe inoltre favorita dalla cessione di almeno uno tra Ramsey e Arthur. ll gallese, dichiarato in 'uscita' dal mister Massimiliano Allegri in una delle ultime conferenze stampa, sarebbe a un passo dalla rescissione contrattuale.

Probabilmente il suo futuro sarà in Premier League, così come quello di Arthur, secondo i rumors di mercato vicino all'approdo nel campionato inglese, sponda Arsenal.

Entrambi i centrocampisti erano arrivati a Torino con ben altre aspettative: Ramsey, ingaggiato a parametro zero nell'estate 2019, ha realizzato sei reti e sei assist in 70 presenze, molte delle quali da subentrato dalla panchina; Arthur invece, è giunto a Torino quando Pjanic è volato al Barcellona.

Lo scambio non ha giovato a nessuno dei due club, tanto che il bosniaco ha lasciato la Catalogna dopo una sola stagione e ora gioca nel Besiktas. Arthur - 46 presenze, 1 gol e 1 assist con la Juventus -, non ha brillato in queste due stagioni. Rispetto al collega Ramsey, il brasiliano ha più mercato sia per l'età (classe 1996), sia perché ha dimostrato di essere affidabile nelle ultime uscite con la maglia bianconera.