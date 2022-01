La Juventus nella prima parte della stagione ha messo in evidenza problematiche evidenti a centrocampo e nel settore avanzato. I vari Arthur Melo, Adrien Rabiot e Rodrigo Bentancur non sono riusciti a dare un grande contributo sia per garantire equilibrio che nel supportare il settore avanzato, a differenza invece di Locatelli e McKennie. Per questo la società bianconera in estate potrebbe decidere di acquistare due o tre centrocampisti soprattutto se si dovessero concretizzare alcune cessioni importanti. Fra i giocatori seguiti dalla società bianconera ci sarebbe Jordan Veretout, il francese dopo le stagioni importanti con la Fiorentina si sta confermando anche con la Roma.

È un centrocampista che garantisce qualità ed equilibrio, ma che segna anche molto, essendo un rigorista. La società bianconera potrebbe acquistarlo nel mercato estivo anche se la sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro. In questa stagione ha fin qui disputato 21 match segnando 4 gol e fornendo 6 assist decisivi ai suoi compagni. In Conference League fra preliminari e gironi ha disputato 6 match fornendo 2 assist decisivi ai suoi compagni. Non sarà però facile acquistarlo per la Juventus anche perché è considerato un giocatore molto importante.

Il centrocampista Veretout potrebbe approdare alla Juve nel mercato estivo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juve potrebbe acquistare il cartellino di Jordan Veretout durante il mercato estivo.

Il centrocampista francese sta dimostrando di essere un giocatore importante anche in questa stagione ed ha contribuito ai dieci gol della Roma in campionato grazie a 4 gol e 6 assist. La sua valutazione di mercato è importante, circa 30 milioni di euro ma potrebbe diminuire a fine stagione essendo in scadenza di contratto nel 2024.

La Juventus potrebbe acquistarlo se riuscisse a vendere diversi giocatori come ad esempio Arthur Melo, Adrien Rabiot e Dejan Kulusevski. Il brasiliano potrebbe garantire circa 30 milioni di euro, il francese 20 milioni di euro e lo svedese 40 milioni di euro.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare altri giocatori per il centrocampo nella sessione estiva.

Si valutano rinforzi però anche a gennaio, si parla del possibile arrivo di Denis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione. Potrebbe arrivare anche una punta soprattutto dopo l'infortunio di Chiesa. Piace molto Sardar Azmoun, giocatore dello Zenit San Pietroburgo valutato circa 5 milioni di euro. Azmoun ha disputato fin qui una stagione importante segnando più dieci gol fra campionato russo e Champions League. Proprio nella massima competizione europea ha segnato un gol alla Juventus nell'ultima giornata del girone, nel match finito 2 a 1 per la società bianconera.