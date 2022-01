In queste ore, si parla molto del futuro di Arthur che è finito nel mirino dell'Arsenal. In particolare, nella giornata di ieri 19 gennaio, il suo agente Federico Pastorello sarebbe stato a Londra proprio per parlare con i Gunners. L'Arsenal, però, vorrebbe Arthur in prestito per sei, ma questa formula non convincerebbe del tutto la Juventus. I bianconeri sarebbero disposti a cedere il brasiliano solo tramite un trasferimento di un anno e mezzo e con un diritto di riscatto. Qualora l'Arsenal dovesse accettare le condizioni della Juventus, Arthur potrebbe partire e a quel punto la dirigenza bianconera dovrebbe cercare un sostituto.

Il nome preferito per i bianconeri è quello di Denis Zakaria, ma suo giocatore svizzero ci sarebbe anche il Bayern Monaco. L'altro nome su cui stanno riflettendo gli uomini mercato della Juventus è quello di Nicolò Rovella.

Pressing Arsenal

L'Arsenal è in forte pressing per arrivare ad Arthur. Ma la Juventus, per ora, non ha dato il suo assenso al trasferimento. Anche perché in caso di cessione del brasiliano i bianconeri dovrebbero cercare un giocatore di un certo spessore da regalare a Massimiliano Allegri. Il nome in cima alla lista sarebbe quello di Denis Zakaria. Il centrocampista va in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach a giungo e questa per la Juventus potrebbe essere un'ottima opportunità.

Ma i bianconeri dovranno vincere la concorrenza del Bayern Monaco. Inoltre, la Juventus starebbe pensando di portare a Torino Nicolò Rovella con sei mesi di anticipo. Il ragazzo classe 2001 è già di proprietà dei bianconeri ma è in prestito al Genoa fino a fine stagione. Adesso, la Juventus sembra intenzionata ad anticipare l'arrivo di Rovella.

Il ragazzo, in queste ore, è alle prese con un problema fisico ma questo non rappresenterebbe un ostacolo. Adesso non resta che attendere di capire come evolverà la situazione legata ad Arthur perché se l'Arsenal dovesse accettare di prendere il brasiliano in prestito con diritto di riscatto a quel punto il mercato della Juventus potrebbe entrare davvero nel vivo.

La Juventus pensa anche al campo

La Juventus non sta pensando solo al mercato, infatti, la squadra sta lavorando in vista del match contro il Milan. Per questa partita, Massimiliano Allegri sta pensando di fare alcuni cambi e in difesa ritroverà Matthijs De Ligt. Resta da capire se l'olandese giocherà al fianco di Giorgio Chiellini o di Daniele Rugani. In attacco si va verso la conferma di Paulo Dybala e Alvaro Morata e insieme a loro dovrebbe esserci Federico Bernardeschi. Il numero 20 juventino è stato tenuto a riposo in Coppa Italia proprio per essere al meglio contro il Milan.