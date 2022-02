La Juventus nelle ultime stagioni ha deciso di rinforzare molto il settore giovanile, investendo sia nell'under 17 che nella Primavera che nell'under 23. I risultati stanno arrivando, basti pensare ai tanti giovani che già hanno raccolto minutaggio con Allegri o a quelli in prestito che stanno giocando titolari in Serie B e A, come Filippo Ranocchia, attualmente al Vicenza, come Nicolò Fagioli alla Cremonese e Radu Dragusin alla Salernitana.

Uno dei giovani più interessanti che stanno crescendo nella Primavera bianconera del tecnico Bonatti è il centrocampista Samuel Iling.

Arrivato a parametro zero dal settore giovanile del Chelsea, il classe 2003 è uno dei punti di riferimento della Juventus Primavera. Basti pensare che in 16 match disputati in questa stagione ha segnato 7 gol e fornito 4 assist ai suoi compagni. Grazie anche alle sue prestazioni la squadra di Bonatti si è qualificata ai playoff del campionato Primavera.

Di recente il centrocampista inglese è stato intervistato e si è soffermato anche sulla decisione di accettare l'offerta della Juventus, spiegando inoltre che grazie al tecnico Bonatti sta crescendo molto e migliorando nelle prestazioni.

Iling ha parlato del suo trasferimento alla Juventus

"C’erano molte società interessate a me. Fra queste anche la Juventus.

Ho riflettuto un po’ e ho scelto", queste le dichiarazioni di Samuel Iling in merito al suo trasferimento alla società bianconera. Cresciuto nel Chelsea, il centrocampista inglese ha voluto fare una nuova esperienza professionale in un paese come l'Italia dove c'è molto interesse nei confronti del calcio.

Il giovane talento poi ha aggiunto: "Ho iniziato a pensare a giocatori come Nedved, Del Piero, Pogba, Tevez, Chiellini e Bonucci".

Iling ha parlato del suo tecnico nella Primavera bianconera Bonatti: 'Il mister per me è una persona speciale, è una figura paterna in ambito calcistico. Mi stimola, mi incoraggia'.

Iling ha parlato anche dei risultati raggiunti dalla Juventus Primavera, con la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.

Le statistiche stagionali di Iling

Come dicevamo il centrocampista inglese è stato uno dei rifermenti della squadra Primavera avendo segnato 7 gol e fornito 4 assist solo in campionato. A questi bisogna aggiungere 5 match disputati in Youth League con un gol segnato e 2 assist forniti ai suoi compagni. Ha avuto modo di giocare anche un match di Coppa Italia Primavera, uno di Coppa Italia di Serie C ed un altro nel campionato di Serie C. Come i giovani cresciuti nel settore giovanile bianconero, potrebbe diventare parte integrante della Juventus under 23 nella stagione 2022-2023. La seconda squadra bianconera attualmente è in lotta per i playoff nel campionato di Serie C. Potrebbe anche essere promossa in Serie B se dovesse vincere i playoff.