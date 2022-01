La Juventus è stata la protagonista del Calciomercato invernale secondo gran parte degli addetti ai lavori. L'arrivo di Dusan Vlahovic ma anche quello di Denis Zakaria rinforzano in maniera evidente il settore avanzato e il centrocampo dei bianconeri, che dovranno cercare di arrivare nei primi quattro posti in campionato. La Juventus cercherà di arrivare fino in fondo in Champions League, negli ottavi di finale sfiderà il Villareal. Secondo gran parte degli esperti di mercato Vlahovic migliorerà in maniera evidente la Juventus e la finalizzazione delle azioni da gol.

Dell'argomento ne hanno parlato anche a Bobo Tv, programma web su Twitch gestito da Christian Vieri. Ospiti abituali sono Nicola Ventola, Antonio Cassano e Daniele Adani, soprattutto gli ultimi due menzionati non hanno mai risparmiato critiche al tecnico della Juventus Massimiliano Allegri. In merito all'acquisto di Vlahovic, l'ex calciatore Adani ha elogiato il lavoro di Agnelli sottolineando che il presidente della Juventus ha fatto un acquisto spettacolare. L'ex giocatore ha aggiunto: ''Sarà la decisione giusta per il giocatore il trasferimento alla Juventus?''

Il commentatore televisivo Adani ha parlato dell'acquisto di Vlahovic da parte della Juventus

''Agnelli ha fatto saltare il banco, ha fatto una cosa spettacolare''.

Queste le dichiarazioni di Daniele Adani a Bobo Tv. L'ex giocatore ha parlato così dell'acquisto da parte della Juventus di Dusan Vlahovic, arrivato dalla Fiorentina per circa 75 milioni di euro. Un investimento importante che potrebbe migliorare la finalizzazione delle azioni da gol dei bianconeri. Il commentatore sportivo è stato molto critico con il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri in riferimento al pareggio dei bianconeri contro il Milan.

Per Adani la Juventus non può fare zero tiri in porta, sottolineando come il problema dei bianconeri a sua detta non sono i giocatori, ma l'idea di gioco promossa dal tecnico toscano.

L'ex giocatore Cassano a supporto delle dichiarazioni di Adani

A sostenere le dichiarazioni di Adani anche Antonio Cassano, che sempre su Bobo Tv ha dichiarato che Vlahovic diventerà un giocatore forte ma per lui sarebbe stata meglio un'esperienza professionale in una società come l'Arsenal o il Tottenham. Secondo Cassano la decisione di Vlahovic di trasferirsi alla Juventus è sbagliata non solo per il giocatore, ma anche per la società bianconera.