La Juventus, dopo la vittoria importante in Coppa Italia contro il Sassuolo che qualifica alla semifinale del torneo, vuole confermarsi anche in campionato, per cercare di consolidare il quarto posto e possibilmente diminuire la distanza dalle prime tre in classifica.

Nella prossima giornata di Serie A - domenica 13 febbraio alle ore 20:45 - la formazione bianconera giocherà contro l'Atalanta, che dopo la sconfitta contro il Cagliari in campionato ne ha subita un'altra in Coppa Italia contro la Fiorentina, la quale giocherà proprio contro i bianconeri in semifinale.

Saranno tante le assenze per il tecnico Gasperini, che non potrà schierare lo squalificato Musso e non avrà a disposizione neppure Miranchuk, Pezzella, Ilicic e Zapata (il colombiano dopo l'infortunio subito potrebbe stare fuori diversi mesi). Fiducia a Muriel, che sarà supportato da Malinovskyi e Pessina.

La Juventus invece schiererà il 4-3-3: mister Allegri dovrebbe effettuare diverse sostituzioni rispetto al match di Coppa Italia contro il Sassuolo. Szczesny sostituirà Perin, Danilo invece De Sciglio, che invece dovrebbe giocare sulla fascia sinistra. Confermati Bonucci e De Ligt, a centrocampo Manuel Locatelli dovrebbe essere preferito a Arthur Melo e supportato da Zakaria e Rabiot. Ritorna in attacco il tridente che ha giocato contro il Verona, ovvero Dybala, Vlahovic e Morata.

Il tecnico Gasperini dovrebbe affidarsi al 3-4-2-1 con Pessina a supporto di Muriel

Il tecnico dell'Atalanta Giampiero Gasperini dovrebbe schierare Sportiello fra i pali al posto dello squalificato Musso, difesa a tre con Toloi, Demiral e Djimsiti.

Il centrocampo sarà a quattro con Zappacosta sulla fascia destra, Freuler e de Roon centrali e Hateboer sulla fascia sinistra.

Malinovskyi e Pessina dovrebbero giocare a supporto di Muriel.

Il tecnico Allegri dovrebbe schierare il 4-3-3 con Dybala, Vlahovic e Morata

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri dovrebbe affidarsi al 4-3-3 contro l'Atalanta con Szczesny in porta, Danilo terzino destro, Bonucci e de Ligt centrali e De Sciglio sulla fascia sinistra.

A centrocampo Zakaria, Locatelli e Rabiot. Dybala, Vlahovic e Morata dovrebbero giocatori titolari nel settore avanzato, con Allegri che dovrebbe dare fiducia al 4-3-3.

È stato il tecnico Allegri a dichiarare nella conferenza stampa di presentazione di Juventus-Sassuolo che il Verona, gli emiliani e l'Atalanta giocano in maniera simile. Per questo dovrebbe confermare le tre punte anche contro i bergamaschi.

Le probabili formazioni di Atalanta e Juventus

Le probabili formazioni della partita:

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, Freuler, de Roon, Hateboer: Malinovskyi, Pessina; Muriel. Allenatore Giampiero Gasperini

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Zakaria, Locatelli, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata. Allenatore Massimiliano Allegri