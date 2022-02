Diversi gli episodi arbitrali discutibili nella 26esima giornata di Serie A. Quelli più rilevanti però hanno riguardato due match, Fiorentina-Atalanta e Inter-Sassuolo, uno a favore dei toscani e l'altro a favore degli emiliani. I bergamaschi hanno protestato per il gol annullato a Malinovskiy per fuorigioco attivo di Hateboer. Una situazione che però secondo gran parte degli addetti ai lavori non sarebbe dovuta essere sanzionata. Poteva essere il gol del pareggio, alla fine la Fiorentina ha vinto il match per 1 a 0. Anche a San Siro si è discusso per il fallo di Berardi su Calhanoglu prima del gol del vantaggio del Sassuolo segnato da Raspadori.

Il match è poi terminato 2 a 0 per gli emiliani. Dopo 26 giornate la classifica dei presunti errori arbitrali a favore ci dice che al primo posto troviamo la Salernitana, con 5 episodi a favore ed 1 contro. Il bilancio è in attivo di +4, seguono Napoli e Verona con un +3. Nonostante l'errore a sfavore, l'Inter è nelle prime posizioni, è al quarto posto con un bilancio di +2, 4 episodi a favore e 2 contro. Per trovare le squadre che lottano per i primi posti della classifica reale di campionato dobbiamo arrivare al decimo posto della Juventus, con un bilancio in pareggio. Il Milan è 16esima a -2.

La classifica dei presunti errori arbitrali a favore: Inter 4^, Juventus 10^ e Milan 16^

Salernitana, Napoli, Verona, Inter sono le prime nella classifica dei presunti errori arbitrali a favore.

Seguono con un bilancio di +1 Sassuolo, Genoa, Cagliari, Fiorentina e Empoli. Bilancio in pareggio per la Juventus, attualmente decima, e per lo Spezia. Il Venezia, l'Udinese, la Lazio e la Sampdoria sono invece a -1, subito dopo al 16esimo posto troviamo il Milan a -2 con 6 episodi a favore e 8 contro. Stesso bilancio anche per Atalanta e Torino, con i bergamaschi che come abbiamo detto ad inizio articolo hanno un avuto un errore a sfavore per il gol di Malinovskiy, annullato per fuorigioco di Hateboer.

Le ultime in classifica sono Bologna e Roma con un bilancio di -3.

La classifica reale di Serie A dopo 26 giornate

Tanti risultati sorprendenti nella 26esima giornata di campionato. Sorprende la sconfitta dell'Inter contro il Sassuolo ma anche i pareggi del Milan contro la Salernitana e del Napoli contro il Cagliari. Sconfitta per l'Atalanta contro la Fiorentina, la Juventus invece ha pareggiato contro il Torino.

Di certo, la lotta per i primi posti sarà molto interessante, considerando che il Milan è a +2 su Napoli e Inter, con i nerazzurri che hanno una partita in meno. Al quarto posto troviamo invece la Juventus, a -7 dal Napoli, con l'Atalanta 5 a -3 dai bianconeri. I bergamaschi però devono recuperare un match di campionato.