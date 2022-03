La trasferta di Liverpool è stata amara per l'Inter. Nonostante l'esito positivo del match dell'Anfield Road, la rete di Lautaro Martinez non è stata sufficiente per sovvertire il pronostico. I Reds di Klopp, forti dello 0-2 dell'andata, hanno staccato il pass per i quarti di Champions League, mentre agli uomini di Inzaghi resta una prestazione dalla forte personalità e di buon auspicio per il finale di stagione.

Per la prima volta nella storia, l'Inter è riuscita a espugnare l'Anfield Road, ma questa vittoria ha presentato un conto salato: gli infortuni di De Vrij e Brozovic.

Entrambi i calciatori nerazzurri hanno rimediato un affaticamento nello stesso punto: il centrale olandese al polpaccio sinistro, il destro per il centrocampista croato. Nelle prossime ore, lo staff medico effettuerà degli esami strumentali; la loro presenza per il Torino è in forte dubbio.

Inter, come potrebbe giocare l'Inter senza De Vrij e Brozovic

I delicati infortuni di De Vrij e Brozovic non fanno dormire sonni tranquilli a Simone Inzaghi. Il rischio di partire a Torino con una rosa non al completo preoccupa il tecnico dell'Inter che dovrà trovare nuove soluzioni per contrastare la corazzata di Juric.

L'obiettivo del club nerazzurro è quello di recuperare almeno il nazionale croato, l'uomo chiave del gioco di Inzaghi.

In caso di forfait, potrebbe spostare Calhanoglu in mezzo al campo oppure giocare la carta Gagliardini per garantire maggiore fisicità. Bocciata la soluzione Barella che ha faticato nel ruolo di sostituto di Brozovic contro il Sassuolo.

Il posto di De Vrij potrebbe prenderlo D'Ambrosio che ha disputato un ottimo spezzone di gara ieri sera.

Non è da escludere l'impiego di Dimarco, con Skriniar dirottato al centro, oppure di Ranocchia il quale ha sempre risposto positivamente quando è stato chiamato in causa.

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio (De Vrij/Ranocchia), Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Gagliardini (Brozovic), Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko

Inter, le parole di Inzaghi sulle condizioni di De Vrij e Perisic

Nel post partita di Liverpool-Inter, Inzaghi non ha nascosto la preoccupazione per gli infortuni di De Vrij e Brozovic, sperando di averli a disposizione per la trasferta di Torino: "Domenica abbiamo una partita complicata, abbiamo dovuto cambiare de Vrij e Brozovic per indolenzimento, spero di recuperarli perché sono due calciatori importanti".

E sull'espulsione di Sanchez ha dichiarato: "Dopo il nostro gol sembrava che il Liverpool avesse accusato il colpo, ma subito dopo è arrivato il rosso di Sanchez che ha incanalato il tutto. Stavo facendo qualche cambio in quel momento, non avevamo sofferto praticamente nulla se non su palla inattiva. Portiamo via una vittoria da Anfield che fa piacere, ma ci è sfuggita la qualificazione".