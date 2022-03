La 28^ giornata di Serie A inizia con Inter-Salernitana. Il match del "San Siro" potrebbe mettere la parola "fine" al digiuno di gol (manca da 403 minuti) che attanaglia la formazione di Inzaghi. I tifosi nerazzurri attendono un segnale da Lautaro Martinez: l'ultima rete l'ha messa a segno proprio nell'incontro d'andata contro la Salernitana, terminato con un secco 0-5.

I cinque gol realizzati a Salerno stonano con la situazione attuale dell'Inter dove la fluidità di gioco e la forma straripante latitano. La Salernitana, invece, sta voltando pagina a piccoli passi: Nicola è partito col piede giusto sulla panchina campana strappando un pari pesante contro il Milan.

Anche l'incontro con il Bologna è terminato in parità con Zortea che ha risposto ad Arnautovic.

Inter-Salernitana non sarà una partita banale da entrambe le parti: la compagina granata proverà a far saltare il banco centrando un'incredibile vittoria che diventerebbe un chiaro messaggio per le squadre in lotta per la salvezza. I nerazzurri cercheranno di ritrovare i 3 punti per tornare a sperare lo scudetto, e anche ad un mezzo passo falso di Napoli e Milan, il match clou di questo turno di campionato.

Inter: Lautaro parte dal 1' minuto

Inzaghi dovrà fare i conti con l'assenza dell'ultimo minuto di Perisic, a causa di un lieve affaticamento muscolare. Giocherà Darmian sulla fascia sinistra, confermato invece Dumfries a destra.

Al centro della difesa, non ci sarà alcun turnover: spazio a De Vrij con Skriniar e Bastoni. A centrocampo, l'allenatore nerazzurro ha scelto di non relegare in panchina Calhanoglu. Partirà dalla panchina Gosens che potrebbe avere un minutaggio più alto, rispetto ai 5 minuti disputati nella semifinale di Coppa Italia.

Il turnover non esiste anche per Brozovic e Barella i quali partiranno regolarmente dal primo minuto.

In avanti, Inzaghi punterà tutto su Lautaro Martinez, in coppia con Dzeko.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dumfries; Dzeko, Lautaro. All.: Inzaghi

Salernitana: Nicola conferma Djuric in avanti

Nicola non potrà schierare Ribery, fermo ai box per via di un trauma cranico, rimediato in un incidente stradale.

L'assenza del francese comporterà l'impiego dall'inizio di Verdi sulla trequarti, a supporto delle punte Djuric e Mousset.

Ederson ha vinto il ballottaggio sulla mediana con il recuperato Radovanovic mentre in difesa, l'allenatore campano ha scelto di confermare il quartetto schierato nelle ultime 2 uscite: Fazio-Dragusin al centro e Ranieri-Mazzocchi ai lati.

Salernitana (4-3-1-2): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; L. Coulibaly, Ederson, Kastanos; Verdi; Djuric, Mousset. All.: Nicola.