La Juventus questa sera 13 gennaio tornerà in campo per affrontare l'Atalanta. Per questa partita Massimiliano Allegri sta pensando di riproporre il 4-3-3. In particolare il tecnico livornese sembra orientato a confermare i nuovi acquisti e in particolare a centrocampo ci sarà ancora Denis Zakaria. Lo svizzero dovrebbe giocare per la prima volta insieme a Manuel Locatelli. Per il resto l'allenatore della Juventus sembra intenzionato a confermare anche il tridente delle meraviglie. I dubbi di formazione, però, verranno risolti solo dopo la riunione tecnica che si terrà a metà pomeriggio.

Juventus molto offensiva

La Juventus, con l'arrivo di Dusan Vlahovic, ha cambiato il suo atteggiamento tattico e adesso la squadra è più offensiva. Infatti, con l'arrivo del bomber serbo Massimiliano Allegri ha varato un tridente perfetto con Paulo Dybala, DV7 e Alvaro Morata. L'allenatore bianconero confermerà questo schieramento anche in un match impotente come quello contro l'Atalanta. Per reggere, però, un tridente così pesante Massimiliano Allegri schiererà un centrocampo molto fisico. A metà campo agiranno Denis Zakaria, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot. Mentre Arthur e Weston McKennie partiranno dalla panchina. Inoltre, in conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha parlato molto bene del suo numero 28 sottolineando che ha un'ottima qualità di passaggio.

Per una partita come quella contro l'Atalanta, sarà fondamentale per la Juventus essere precisa dal punto di vista tecnico. Per il resto i bianconeri si affideranno ad una difesa formata da Danilo, Leonardo Bonucci, Matthijs De Ligt e Alex Sandro. Il numero 12 juventino è in vantaggio su Mattia De Sciglio. Anche Juan Cuadrado non dovrebbe essere in campo dal primo minuto.

Il colombiano potrebbe essere un cambio importante da effettuare a gara in corso.

La probabile formazione della Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata.

Allegri elogia i suoi attaccanti

Massimiliano Allegri, in un'intervista a Dazn, ha voluto elogiare i suoi attaccanti e in particolare ha parlato di Morata: "Alvaro tecnicamente è un giocatore straordinario, non è che migliorato o peggiorato".

Inoltre, il tecnico livornese ha avuto modo di spiegare qual è la qualità migliore di Dusan Vlahovic: "Caratterialmente è un giocatore che, per l’età che ha, è molto maturo e questo è un bel vantaggio per lui". Dunque, l'allenatore della Juventus è felice del rendimento dei suoi attaccanti e per questo motivo continuerà a puntare sul tridente formato da Dybala, Vlahovic e Morata.