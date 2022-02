La prossima sessione di Calciomercato sarà caratterizzata da tanti nomi importanti e tra questi c'è sicuramente quello di Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano è in scadenza di contratto con il Milan e le trattative per il rinnovo stentano a decollare: cresce per i rossoneri il rischio di perderlo a parametro zero. Su di lui avrebbe messo gli occhi l'Inter, che cerca rinforzi in mezzo al campo che possano alzare il tasso tecnico del reparto, soprattutto tra le alternative al trio titolare composto da Barella, Brozovic e Calhanoglu, quest'ultimo arrivato proprio dai rossoneri a parametro zero la scorsa estate.

La Fiorentina starebbe lavorando per la prossima estate per rinforzarsi tra i pali e avrebbe messo nel mirino Alex Meret. L'estremo difensore del Napoli non sta trovando spazio neanche in questa stagione e, a prescindere dalla permanenza di Ospina, potrebbe spingere per una cessione, con i viola pronti ad approfittarne.

Inter, possibile idea Kessié

L'Inter è in cerca di rinforzi importanti a centrocampo per la prossima stagione. I nerazzurri vogliono arricchire il reparto con innesti importanti che possano essere allo stesso livello dei titolare e per questo motivo, oltre a Davide Frattesi, avrebbe messo nel mirino Franck Kessié.

Il centrocampista ivoriano è in scadenza di contratto con il Milan e le trattative per il rinnovo sembrano essere naufragate e, a meno di colpi di scena, lascerà i rossoneri a parametro zero la prossima estate.

Le richieste del giocatore sono importanti, visto che vorrebbe 8 milioni di euro a stagione, bonus inclusi, mentre il Milan non era andato oltre i 6 milioni, bonus inclusi.

Una cifra che anche il club nerazzurro difficilmente potrà raggiungere. Ausilio e Marotta, però, hanno sondato il terreno dicendosi disposti a superare i 6 milioni a stagione più bonus.

Come arrivare a questa cifra? L'Inter la prossima estate lascerà andare Vidal, che guadagna 7 milioni, e Matìas Vecino, che percepisce quasi 3 milioni netti a stagione, oltre a valutare le posizioni di Gagliardini e Stefano Sensi.

Fiorentina su Meret

La Fiorentina è alla ricerca di un rinforzo tra i pali per la prossima stagione, visto che Dragowski ormai sembra essere finito ai margini, mentre Terracciano, pur avendo avuto un buon rendimento, è considerato un ottimo secondo portiere.

Per questo motivo, i viola sarebbero pronti a fare un tentativo per Alex Meret. Il contratto in scadenza a giugno 2023 potrebbe portare il Napoli a cederlo per non rischiare di perderlo a parametro zero. Il giocatore, inoltre, spinge per l'addio visto che vuole considerarsi importante e vorrebbe giocare con continuità. Gli azzurri lo valutano intorno ai 15 milioni di euro, anche per la giovane età. Il club di Rocco Commisso, però, potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Dragowski, valutato 10 milioni, più un piccolo conguaglio economico.