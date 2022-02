Nonostante si sia ancora nel mese di febbraio iniziano già a circolare diverse indiscrezioni di Calciomercato relative alla prossima sessione estiva di trasferimenti. In particolare al centro di diversi rumors c'è l'Inter, che potrebbe effettuare varie operazioni sia in entrata che in uscita.

Rumors di mercato sull'Inter

Le basi per lo scudetto dell'Inter 2020-2021 sono state diverse: la tenacia di Antonio Conte, la solidità difensiva, un centrocampo dinamico e tecnico allo stesso tempo ed un attacco formato da un duo esplosivo, Lukaku e Lautaro.

Il primo, per necessità di bilancio, è partito alla volta di Londra per rendere felice (o quanto meno si pensasse sarebbe andata così) Thomas Tuchel, mentre l'argentino è rimasto a Milano per cercare di bissare il trionfo nel massimo campionato italiano. Ad accompagnarlo, in questa stagione è arrivato Ediz Dzeko, uno che paradossalmente gli somiglia molto sotto l'aspetto tecnico. Il "toro" infatti si trovava alla perfezione con "Big Rom", poiché il belga amava attaccare gli spazi nella profondità lasciandogli cosi il colpito di venirsi a prendere il pallone nella parte mediana del rettangolo di gioco. Con il "cigno di Sarajevo" però, la storia è cambiata, visto che lo stesso bosniaco predilige particolarmente abbandonare la zona offensiva dell'Inter per impostare dal basso.

Questo, ha causato diversi problemi a Lautaro Martinez che, oltre a non fornire sempre buone prestazioni, manca all'appuntamento con la rete avversaria da diverse settimane. Le conseguenti critiche piovute sul bomber l'avrebbero fatto finire sul banco degli imputati, scatenando come succede spesso diverse voci di calciomercato sul suo conto.

A tal riguardo, in queste ore dall'Inghilterra, sta rimbalzando un'indiscrezione che vedrebbe il "toro" sbarcare alla corte di Guardiola nel Manchester City al posto di Gabriel Jesus che approderebbe nell'Inter di Simone Inzaghi.

Intanto - secondo altre indiscrezioni di calciomercato - un altro elemento dell'Inter che piacerebbe in Inghilterra è il difensore De Vrij, accostato al Tottenham.

Gabriel Jesus possibile pedina di scambio per Lautaro Martinez?

Come sopra accennato, il portale britannico The Sun, in queste ore ha fatto trapelare la notizia che confermerebbe un interesse dell'Inter per quello che riguarda la situazione di Gabriel Jesus. Il talentuoso attaccante brasiliano classe 1997 infatti, andrà in scadenza di contratto con il Manchester City fra 16 mesi. Pep Guardiola, pluripremiato allenatore dei citizen, d'altro canto apprezzerebbe davvero molto le doti tecniche di Lautaro Martinez e sarebbe pronto a sacrificare un pezzo importante della propria scacchiera pur di accaparrarsi le prestazioni sportive del "toro". Tutto dunque, porterebbe a uno scambio alla pari tra le società, che effettuerebbero inoltre una plusvalenza utile per risanare i bilanci.

Tuttavia, a rovinare i piani delle due compagini ci potrebbe pensare il Liverpool di Jurgen Klopp. I Reds infatti, avrebbero adocchiato Lautaro Martinez da diverso tempo e sarebbero pronti a inserirsi nella trattativa per sottrarre l'attaccante alle dirette rivali.