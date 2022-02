Pur essendo ancora a febbraio non mancano le indiscrezioni di mercato per l'Inter in vista della sessione di trasferimenti estiva.

Il reparto sotto osservazione è l'attacco: la dirigenza nerazzurra vorrebbe rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Inzaghi, così da avere uomini di grande qualità e competere su tutti i fronti.

Idea Gabriel Jesus per i nerazzurri

Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo interista Beppe Marotta ci sarebbe anche quello di Gabriel Jesus, brasiliano del Manchester City, che però complice la conferma di Sterling e l'arrivo di Greallish, non riesce a ritagliarsi uno spazio importante nel sistema di gioco di Pep Guardiola e potrebbe lasciare l'Inghilterra nella prossima stagione.

I nerazzurri stanno monitorando con grande attenzione la situazione e potrebbero effettuare un'offerta ufficiale ai Citizens, che valutano il numero 9 brasiliano una cifra attorno ai 35-40 milioni di euro.

Oltre a Gabriel Jesus, l'Inter starebbe monitorando anche altri profili come quello di Jonathan David, attaccante canadese che si è messo in luce con la maglia del Lille e seguito anche da altre società italiane come il Milan.

Il possibile acquisto di un attaccante dipenderà anche dall' eventuale cessione di Lautaro Martinez: nonostante il rinnovo contrattuale, il Toro sarebbe nel mirino di diversi top club europei come Manchester United e Chelsea.

Inter, Scamacca nel mirino dell'Atletico Madrid

Se per David e Gabriel Jesus si può parlare di un possibile interesse e di una trattativa che non è stata avviata, totalmente diversa è la situazione legata a Gianluca Scamacca, attaccante italiano del Sassuolo grande protagonista della nuova gestione Dionisi. Il bomber neroverde ha già siglato 10 reti in campionato, uno proprio nell'ultima giornata di campionato contro i nerazzurri.

L'Inter sembrerebbe avere già un accordo con il calciatore, che nella sessione invernale di Calciomercato ha rifiutato il Borussia Dortmund. Attenzione però al possibile inserimento dei top club europei: tra questi, ci sarebbe l'Atletico Madrid del Cholo Simeone, a caccia di un attaccante giovane ma di grande qualità che possa sopperire alla possibile partenza di Luis Suarez che potrebbe lasciare i Colchoneros a fine stagione.

L'Inter rimane però consapevole di avere diverse possibilità visti i tanti contatti con l'entourage del calciatore e con il Sassuolo, col quale però dovrà trovare un'intesa economica che dovrebbe aggirarsi intorno ai 40 milioni di euro.