L'Inter sarebbe già al lavoro per potenziare la rosa della prossima stagione. Secondo alcune indiscrezioni nelle ultime ore si starebbero intensificando i contatti con Paulo Dybala per tentare il colpo a parametro zero al termine della stagione. L'argentino non ha ancora rinnovato il contratto con la Juventus, perché non sarebbero state accettate le sue richieste da circa 10 milioni di euro a stagione.

Sui prossimi movimenti di mercato dell'Inter si è soffermato nelle scorse ore il giornalista Fabio Santini.

Le parole di Santini sul mercato nerazzurro

"L’Inter è molto avanti per Dybala, Marotta gli telefona regolarmente e gli dice che lo vuole a Milano, al centro del progetto. L’Inter è vicina: al 90% arriverà a Milano. Piace anche in Liga, bisognerà vedere cosa viene fuori”, ha dichiarato a tal proposito Fabio Santini, giornalista ed esperto di Calciomercato.

Il club nerazzurro potrebbe, sempre in estate, decidere di fare cassa cedendo due pezzi pregiati come Lautaro Martinez e Stefan De Vrij. L'attaccante avrebbe una valutazione di circa 80 milioni di euro, mentre il difensore sarebbe gradito in Premier League ed avrebbe una stima di circa 40 milioni di euro. La cessione dell'olandese permetterebbe ai nerazzurri di mettere a segno una netta plusvalenza dopo averlo ingaggiato a parametro zero nel 2019 al termine dell'avventura alla Lazio.

"Lautaro parte per Scamacca, non per Dybala. Sempre che Lautaro parta. L’Inter - ha continuato Santini - spera di poterlo cedere a 70-80 milioni. E potrebbe cedere due calciatori importanti: uno potrebbe essere Lautaro, l’altro de Vrij. I tifosi sperano non sia Barella".

L'attuale centravanti del Sassuolo Scamacca sarebbe molto gradito sia a Simone Inzaghi: la sua valutazione sarebbe di circa 30 milioni di euro ma Piero Ausilio e Giuseppe Marotta potrebbero anche provare ad abbassare le pretese economiche degli emiliani inserendo nell'operazione i cartellini di Ionut Radu o di Andrea Pinamonti.

L'attaccante attualmente in prestito all'Empoli, però, piacerebbe anche al Monza.

Nandez poteva trasferirsi all'Inter nei mesi scorsi

L'Inter, in passato, avrebbe potuto ingaggiare anche Nahitan Nandez per il centrocampo. Il calciatore era parso molto vicino ai nerazzurri in estate, inoltre sarebbe stato sondato anche dal Napoli e dalla Juventus durante il mercato invernale.

"Il Napoli ha fatto un'offerta concreta, in passato anche l'Inter ma ora no. E poi la Juventus nell'ultimo mercato è stata la più vicina", ha rivelato direttamente Pablo Bentancur, agente del centrocampista del Cagliari, attraverso un'intervista concessa ai microfoni di 100% Deporte. La valutazione dell'uruguaiano, che potrebbe comunque lasciare ala Sardegna a giugno, sarebbe di circa 30 milioni di euro.