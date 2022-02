Romelu Lukaku non è felice nella sua nuova avventura al Chelsea. L'attaccante belga, complice un infortunio e problemi di adattamento, non è riuscito ad inserirsi nella maniera giusta nello schema tattico del tecnico dei Blues Thomas Tuchel, che gli sta preferendo altri tipi di calciatori nel ruolo di attaccante.

Nonostante le parole di distensione da parte del manager dei campioni del mondo in carica, la situazione potrebbe cambiare nella prossima sessione estiva di Calciomercato, con il Big Rom che potrebbe lasciare Londra ed iniziare una nuova avventura.

Il bomber belga ha trovato la sua massima espressione all'Inter, dove vorrebbe ritornare: l'ex numero nove nerazzurro sarebbe disposto a ridursi l'ingaggio per ritornare in Italia ed essere ancora una volta protagonista con la maglia interista; la trattativa sembra però molto difficile, visto i costi dell'operazione. Inoltre, l'Inter dovrebbe cedere uno dei due pezzi pregiati in attacco per permettersi il ritorno di Lukaku.

Altra pista possibile per il Big Rom riguarda il Tottenham del suo più grande estimatore Antonio Conte, con cui Lukaku si è espresso a massimi livelli. Monto però dipenderà dalla permanenza del tecnico italiano che ha come obiettivo quello di competere per il titolo,e soprattutto dalla possibile cessioni del totem degli Spurs Harry Kane, che sarebbe nel mirino del Paris Saint Germain in caso di cessione di Kilyan Mbappè, e del Manchester United di Rafl Ragnick.

Nonostante la possibile candidatura del belga, l'Inter sembrerebbe avere altri piani e starebbe virando su nomi più giovani come quelli di Gianluca Scamacca, attaccante italiano del Sassuolo, e Jonathan David, talento canadese classe 2000 in forza al Lille.

La vicenda Lukaku può infiammarsi e regalare un'estate bollente.

Inter, idea Hinteregger

Oltre al reparto offensivo con nomi importanti, l'Inter sta lavorando anche sugli settori della rosa, così da puntellare l'organico a disposizione del tecnico Simone Inzaghi, ed essere ancor più competitivi in Italia ed in Europa.

Per quanto concerne la difesa, l'obiettivo numero uno resta Gleinson Bremer, centrale brasiliano del Torino, sul quale ci sarebbe l'interesse di diversi top club italiani ed europei, come Milan, Juventus, Napoli, Bayern Monaco e Chelsea.

Per quanto, la dirigenza interista sta valutando anche altri profili per rinforzare il pacchetto arretrato a disposizione di Simone Inzaghi.

Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Marotta, ci sarebbe anche quello di Martin Hinteregger, centrale austriaco in forza all'Eintrach di Francoforte. I nerazzurri stanno monitorando la situazione del difensore classe 92, molto bravo dal punto di vista tattico e capace di ricoprire diverse posizioni della difesa.

Oltre al centrale austriaco, l'Inter sta monitorando anche le candidature di Christensen del Chelsea, e Senesi del Feyenoord.