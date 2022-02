La Juventus potrebbe essere una delle protagoniste del Calciomercato estivo. La società è al lavoro in queste settimane per risolvere le situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza, ma valuta anche i possibili rinforzi di giugno. Ad agevolare investimenti potrebbero essere le cessioni di alcuni giocatori come Alex Sandro, Adrien Rabiot e Moise Kean.

In particolare la punta italiana è arrivata in prestito con obbligo di riscatto a giugno 2023 dall'Everton per circa 35 milioni di euro, secondo alcune indiscrezioni la società bianconera potrebbe anticipare il riscatto per poi venderlo alle società interessate.

Fra queste ci sarebbero alcune spagnole e il Paris Saint Germain, le quali investire circa 30 milioni di euro per il suo cartellino.

La società bianconera sarebbe intanto già al lavoro per trovare il sostituto di Kean. Secondo le ultime voci di mercato fra i giocatori che piacciono alla Juventus c'è Everton, attualmente al Benfica. Il brasiliano sarebbe il giocatore ideale come supporto a Vlahovic e a Chiesa.

Il brasiliano Everton potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare una punta di fascia a giugno. Se dovesse partire Kean potrebbe arrivare Everton, brasiliano del Benfica. Il giocatore ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro.

In questa stagione sta dimostrando soprattutto di essere bravo negli assist, nel campionato portoghese ne ha forniti 5 oltre ad aver segnato 3 gol. Il giocatore è anche nel giro della nazionale brasiliana e ha disputato con la rappresentativa guidata dal commissario tecnico Tite 25 match segnando 3 gol.

Everton potrebbe insomma rappresentare il supporto ideale per Vlahovic sulla fascia sinistra.

Everton è solo uno dei giocatori seguiti dalla Juventus come rinforzo per il settore avanzato. Si parla di un interesse concreto per Giacomo Raspadori, valutato circa 30 milioni di euro dal Sassuolo.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare anche il centrocampo e la difesa a giugno. Serve ad esempio un giocatore bravo a garantire impostazione e di gioco e fisicità.

A tal riguardo piacerebbe Ryan Gravenberch, centrocampista dell'Ajax in scadenza di contratto a giugno 2023. Sul giocatore ci sarebbe l'interesse concreto anche del Bayern Monaco. I rapporti professionali positivi fra l'agente sportivo del giocatore Mino Raiola e la Juventus potrebbero essere decisivi per il trasferimento del centrocampista a Torino.

Per quanto riguarda la difesa, i bianconeri potrebbero dare fiducia a due giocatori già di sua proprietà: Radu Dragusin, attualmente in prestito alla Salernitana, e Federico Gatti, che rimarrà al Frosinone fino a fine stagione.