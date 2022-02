Riprende la Serie A mentre i venti di guerra soffiano sempre più forti e la preoccupazione coinvolge anche tutto il mondo del calcio. Numerosi sono gli appelli pubblici, colpisce molto quello dell'ex bandiera del Milan, Andriy Shevchenko. Il Milan dopo il mezzo passo falso di Salerno si trova di fronte all'Udinese. I rossoneri hanno portato a casa solamente un punto nel campo dell'Arechi, ma le inseguitrici hanno fatto lo stesso o anche peggio nell'ultima giornata di campionato.Una giornata che vede le prime 6 della classe senza vittorie. Era dal 2003 che non accadeva una situazione del genere.

Il Milan a Salerno ha interrotto la striscia di vittorie dopo il risicato 1-0 contro la Sampdoria. In entrambi i match i rossoneri hanno sbloccato la partita nei minuti iniziali del match con due azioni lampo. Pioli dovrà ancora fare a meno di Zlatan Ibrahimovic, i tempi del recupero si allungano ulteriormente, ma si stanno accorciando. L'attacco sarà nuovamente affidato ad Olivier Giroud. Il tifosi rossoneri confidano nell'aria di San Siro per un gol del numero 9. I sette gol segnati in Serie A sono stati realizzati tutti davanti alla tifoseria di casa. A centrocampo sarà sicuramente assente Ismael Bennacer che deve scontare la squalifica per somma di ammonizioni. Spazio a Kessiè che nonostante le polemiche per il mancato rinnovo affiancherà Tonali.

Sulla trequarti Difesa 'titolare' del momento, fatto salvo l'assenza di Kjær. Sulla trequarti si giocano una maglia da titolare Messias e Saelemaekers. Chi partirà dall'inizio affiancherà Brahim Diaz e Leao che supporteranno Olivier Giroud unico terminale offensivo. Ante Rebic è pronto a mettere minuti sulle gambe come accaduto a Salerno con il gol che ha chiuso la partita sul 2 a 2.

Cioffi nel preparare la sfida di San Siro confida nella totale ripresa di Pereyra. L'argentino ha già giocato mezzora nel pareggio contro la Lazio. Per lui un posto tra gli undici iniziali al fianco di Walace e Makengo. Ballottaggio nell'esterno di centrocampo tra Soppy e Udogie.

In attacco Beto e Deoulofeu confermati a pieno titolo. Il primo è un osservato speciale dalla dirigenza rossonera che ne monitora il percorso di crescita. Deulofeu è l'ex della gara. Lo spagnolo ha giocato solamente 6 mesi nel 2017 con i rossoneri. Pochi giorni fa ha espresso parole al miele per il Milan dichiarando che se dovesse scegliere una squadra in cui chiudere la carriera sceglierebbe proprio i rossoneri o l'Everton. Per entrambe le squadre ha dichiarato un attaccamento di 'cuore'. Fischio d'inizio alle ore 18.45.

Match sponsor di #MilanUdinese di venerdì 25 febbraio saranno le località di Grado e Lignano Sabbiadoro, parte dei 130 km di costa del Friuli Venezia Giulia.



Scopri di più sul #FVG 👉 https://t.co/j6hIKcSTEr



⚪️⚫️ #ForzaUdinese @comunedigrado @FVGlive #LignanoSabbiadoro pic.twitter.com/dyKAb1gCFP — Udinese Calcio (@Udinese_1896) February 25, 2022

Milan - Udinese la squadra arbitrale

Dirigerà l'incontro l'arbitro Matteo Marchetti della sezione CAN di Ostia Lido.

All'andata la partita finì in pareggio al vantaggio friulano con il gol di Beto rispose in pieno recupero di Zlatan Ibrahimovic. Per Marchetti è la sesta direzione stagionale in Serie A. Gli assistenti del match saranno Mauro Galetto e Rodolfo Di Vuolo. Il quarto uomo sarà Matteo Gariglio mentre alla VAR Marco Guida; con l'AVAR Ciro Carbone

Milan - Udinese le quote e il pronostico

Il Milan deve tornare alla vittoria per continuare ad alimentare le speranze scudetto, l'1 al termine della partita viene pagato 1.50. Interessante la quota sul pareggio che si assesta a 4,50 mentre la vittoria dell'Udinese è a 7. Le quote gol prevedono l'over 2,5 a 1,73 mentre l'over 3,5 a 2,75. Le ultime sfide tra Milan ed Udinese sono state abbastanza avare di gol pertanto una quota interesante da giocare è l'Over 1,5 a 1,21.

A tal proposito il risultato esatto con la quota più bassa è l'1-0 a 7 seguito dal 2-0 a 7,25. La quota gol si aggira intorno alle 1,85 mentre la quota NOGOL si avvicina al 1,90. Un gol nei primi 15 minuti viene pagato 30 volte la posta giocata. Il primo marcatore con la quota più bassa è Olivier Giroud a 4,35 seguito da Rafael Leao a 5,25. Per l'Udinese Gerard Deulofeo a 7,75 e Beto a 8,25 sono gli indiziati a segnare il primo gol del match.