Il gol lampo di Vlahovic non è bastato a sorprendere i "sottomarini gialli" di Unai Emery: la Juventus di Allegri ha strappato comunque un buon pareggio per 1-1, in un campo ostico come l'Estadio de la Ceramica di Vilareal, ma torna a Torino con l'infortunio occorso a McKennie, apparso subito preoccupante e le ultime notizie non sono confortanti.

I primi esami effettuati hanno confermato le prime indiscrezioni: il centrocampista americano ha rimediato una lesione del secondo e terzo metatarso del piede sinistro. Il rientro di McKennie è previsto tra circa due mesi, alle battute finali della stagione.

Si tratta di una brutta tegola per Allegri, vista l'importanza del nazionale statunitense nello scacchiere bianconero. Per sopperire all'assenza del texano, il tecnico toscano potrebbe adottare un nuovo modulo, oppure rilanciare Locatelli in un ruolo inedito

Come giocherà la Juventus senza McKennie?

In vista del match contro l'Empoli, e non solo, Allegri dovrà ridisegnare il centrocampo bianconero. L'assenza di McKennie può rappresentare un'importante occasione per Locatelli il quale agirebbe nel ruolo di mezzala. Di conseguenza, la cabina di regia potrebbe essere affidata al brasiliano Arthur.

Non è da escludere un eventuale impiego di Zakaria, anche se è più adatto a rompere il gioco sulla mediana.

Il nazionale svizzero non possiede quelle caratteristiche offensive e gli inserimenti tipici di McKennie. In alternativa, potrebbe esserci il ritorno in auge del 4-2-3-1 con Locatelli e Zakaria in mezzo al campo. Sulla trequarti, tutto ruoterà intorno alle condizioni di Dybala, fermo ai box a causa di un'elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra.

Sul fronte difensivo, il ritorno di Bonucci è uno dei pochi segnali positivi. In vista della trasferta di Empoli, l'esperto centrale dovrebbe far coppia con De Ligt. Improbabile un rientro in extremis di Rugani, così come quello di Chiellini che Allegri vuole preservare per il delicato match di ritorno e la semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina.

Oltre all'infortunio McKennie, preoccupano anche le condizioni di Alex Sandro

Oltre all'assenza del centrocampista americano McKennie, l'allenatore bianconero rischia di fare a meno di Alex Sandro. Il difensore brasiliano è rimasto negli spogliatoi al termine del primo tempo del match di Champions a causa di un problema fisico.

Nelle prossime ore, si conoscerà l'entità di infortunio e se il giocatore sarà a disposizione di Allegri per la trasferta di Empoli. In caso di forfait di Alex Sandro, il tecnico toscano potrebbe gettare nella mischia uno tra De Sciglio e Pellegrini, quest'ultimo ha smaltito il problema muscolare, rimediato contro il Torino.