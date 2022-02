Rinforzare l'organico a disposizione del tecnico bianconero Massimiliano Allegri. È questo l'obiettivo della Juventus che sta lavorando sul fronte mercato per puntellare la rosa a disposizione dell'allenatore livornese, così da ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. Reparto sotto osservazione è l'attacco: la dirigenza juventina sta lavorando per regalare ad Allegri un vice Dusan Vlahovic, così da avere un'alternativa importante per il reparto offensivo. Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Cherubini ci sarebbe anche quello di Maxim Choupo-Moting, attaccante in forza al Bayern Monaco, che visto il poco spazio che sta ottenendo a Monaco, potrebbe lasciare la Germania nella prossima stagione e provare una nuova esperienza europea.

I bianconeri stanno monitorando la situazione dell'ex attaccante del Paris Saint Germain, che rappresenterebbe un'opzione d'esperienza per il reparto offensivo della Vecchia Signora.

L'altro nome riguarderebbe il Gallo Andrea Belotti: l'attaccante e capitano del Torino non ha ancora rinnovato il proprio contratto con la società di Urbano Cairo, e potrebbe lasciare a parametro zero il club granata per provare una nuova avventura. Sul Gallo, ci sarebbe il forte interesse del Milan, a caccia di un attaccante di qualità che possa completare il reparto offensivo a disposizione di Stefano Pioli.

Oltre al vice Vlahovic, la Juventus sta lavorando anche per un possibile acquisto sulla trequarti, con il nome di Nicolò Zaniolo che sarebbe il primo della lista di Max Allegri.

Un possibile acquisto in quel ruolo dipenderà dalla permanenza di Paulo Dybala, che non ha ancora rinnovato il proprio contratto. Sulla Joya, ci sarebbe il forte interesse del Barcellona.

Juve, possibile rinnovo per De Ligt

Non solo acquisti. La Juventus sta lavorando anche sul fronte rinnovi per blindare i giocatori più importanti della rosa a disposizione del tecnico bianconero Massimiliano Allegri.

Tra i giocatori che hanno un maggior appeal a livello internazionale c'è sicuramente Matthijs De Ligt, centrale olandese e ormai perno della difesa bianconera. Grazie a ottime prestazioni, l'ex capitano dell'Ajax ha raggiunto una maturità importante e su di lui ci sarebbe l'interesse di alcuni top club europei, come Barcellona e Manchester United.

La Vecchia Signora non ha alcuna intenzione di cedere il suo leader difensivo, sul quale si poggerà la difesa bianconera per i prossimi anni. Per questo sarebbe pronto il rinnovo contrattuale fino al 2025: un chiaro segnare di come la Juventus voglia costruire intorno ai suoi giovani di maggior qualità e personalità come De Ligt e Vlahovic un nuovo progetto, che porterebbe i bianconeri ai vertici del calcio italiano ed europeo.